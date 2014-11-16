معرض الشارقة الدولي للكتاب يختتم دورته الـ”33″

اختتم معرض الشارقة الدولي للكتاب دورته الثالثة والثلاثين محطماً الأرقام القياسية كافة،على مدار أحد عشر يوماً، سيطرت فيها الثقافة على مركز إكسبو الشارقة، محولة 1.47 مليون زائر،قدموا إليها أفواجاً من مختلف أنحاء العالم، إلى عشاق حقيقيين للمعرفة، وأصدقاء دائمين للكتاب، ساعين وراء “شمس الحقيقة..شمس الفضيلة” المنبثقة عبر الكتاب، كما قال الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في كلمته الافتتاحية للمعرض.

وأكد أحمد بن ركاض العامري مدير معرض الشارقة الدولي للكتاب، أن الدورة الثالثة والثلاثين حطمت جميع الأرقام القياسية التي وصلها المعرض خلال العقود الثلاثة الأخيرة، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته المتواصلة بجعل المعرض مشروعاً ثقافياً متكاملاً، يجذب كافة أفراد الأسرة على حب الكتاب، ويشجع الشعوب والدول على الحوار والمحبة والسلام. وأضاف أن دعم سموه سيقود المعرض نحو المركز الأول عالمياً.

وقال إن الإنجازات غير المسبوقة التي حققها المعرض لم تقتصر على عدد الزوار الذي تجاوز 1.47 مليون زائر، وإنما امتد ليشمل أيضاً وصول المبيعات إلى نحو 178 مليون درهم إماراتي “حوالي 48.5 مليون دولار أمريكي”، تحققت من خلال مشاركة 1256 دار نشر من 59 دولة، بعرض أحدث إصداراتها التي استقطبت زواراً من أنحاء العالم كافة، كما شهدت دورة هذا العام مشاركة أكبر عدد من الضيوف والشخصيات الثقافية والفكرية والإعلامية، وهو ما جعل المعرض هدفاً لنحو 450 إعلامياً حضروا لنقل أخباره إلى العالم بكل لغاته.

وشكر مدير معرض الشارقة الدولي للكتاب كل الضيوف المشاركين في فعاليات المعرض، والزوار الذين كان حضورهم مصدر سعادة للجميع، ووسائل الإعلام التي أفردت مساحات واسعة لتغطية أخباره، والمؤسسات والشركات الشريكة والراعية، والجهات الحكومية والخاصة التي شاركت في تقديم الفعاليات، والناشرين الذين أثروا عالم القراءة بإنتاجهم الثقافي والفكري والعلمي والأدبي، مثمناً جهود فرق العمل والجهات الكافة التي ساهمت في نجاح المعرض، وكانت شريكة له في تحقيق هذه الإنجازات.

كما توجه بالشكر لكافة الجهات الداعمة والراعية للمعرض وهم: شركة اتصالات “الراعي الرسمي”، ومؤسسة الشارقة للإعلام “الراعي الإعلامي”، وقناة العربية “الشريك الإعلامي”، وصحيفة “إنترناشيونال نيويورك تايمز” “الشريك الإستراتيجي”، مركز اكسبو الشارقة.

وقد تجاوز عدد زوار الدورة الثالثة والثلاثين من المعرض 1.47 مليون زائر من كافة أنحاء العالم، وبنمو يقدر بحوالي 45% مقارنة مع دورة عام 2013 التي شهدت حضور مليون زائر تقريباً، وهو ما أسهم في تعزيز النشاط السياحي والتجاري بالشارقة، من خلال زيادة العديد من شركات الطيران الإقليمية لرحلاتها الجوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة المعرض، وما رافق ذلك من ارتفاع نسبة الإشغال في فنادق الشارقة، وكذلك ارتفاع حركة الشحن نتيجة قيام الكثير من الزوار الأفراد وممثلي الجهات الحكومية والمكتبات من الدول الشقيقة والصديقة بشحن مشترياتهم من الكتب جواً وبراً.

وشهد المعرض هذا العام إقبالاً كبيراً من طلاب وطالبات مختلف مدارس دولة الإمارات، ضمن برامج الزيارات الجماعية التي نظمتها المدارس، وحقق سادس أيام المعرض العدد الأكبر من زيارات طلاب المدارس، مع زيارة 46 ألف طالبة من 350 مدرسة إلى المعرض، وهو ما رفع مبيعات دور النشر المتخصصة في كتب الأطفال واليافعين خلال هذا اليوم والأيام الأخرى، ليسهم المعرض بذلك في تزويد الطلاب بالثقافة العامة، التي تشكل إضافة داعمة إلى المناهج الدراسية، وكذلك في تشجيع الطلاب والطالبات من مختلف المراحل والأعمار على القراءة.

فيما أجمع الناشرون الذين شاركوا في معرض الشارقة الدولي للكتاب، أن الدورة الثالثة والثلاثين كانت الأفضل من حيث المبيعات على مدار تاريخ المعرض، الذي شهدت أيامه الثلاثة الأخيرة بيع محتويات عدد من الأجنحة بالكامل، كما نفذت كثير من عناوين الكتب في الأيام الأولى.

واستحوذت الروايات العربية والمترجمة، وكتب وقصص الأطفال، والكتب التاريخية، على النسبة الأكبر من اهتمامات القراء ومشترياتهم، إضافة إلى الكتب التي صدرت حصرياً خلال المعرض، وخاصة كتاب “تحت راية الاحتلال” للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وكذلك الروايات الحائزة على جوائز أدبية مرموقة، ومن بينها رواية “جبل الزمرد” للكاتبة منصورة عز الدين، الفائزة بجائزة أفضل كتاب عربي في مجال الرواية من معرض الشارقة الدولي للكتب، ورواية “دِريب الغاوْيات” للدكتورة سعاد العريمي، الفائزة بجائزة أفضل كتاب إماراتي لمؤلف إماراتي في مجال الإبداع من المعرض أيضاً.

وشهدت كذلك الكتب الفائزة بجوائز الدورة السادسة من جائزة اتصالات لكتاب الطفل إقبالاً لافتاً من قبل الأطفال واليافعين، بعد أن حرصت دور النشر الفائزة على الترويج لهذه الكتب في أجنحتها. وأسهمت مشاركة عشرات الكتاب في المعرض من الروائيين والمفكرين والشعراء والإعلاميين وكتاب القصة وكبار الطهاة، في زيادة الإقبال على إصداراتهم.

> واختار معرض الشارقة الدولي للكتاب المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، ضيف شرف الدورة الثالثة والثلاثين تقديراً لجهودها في العمل الثقافي بالعالم الإسلامي. كما منح مديرها العام الدكتور عبدالعزيز التويجري لقب شخصية العام الثقافية.

وشاركت المنظمة بجناح خاص في المعرض، وفر لزواره فرصة الإطلاع على إصداراتها وبرامجها المتنوعة في مجال التربية والعلوم والثقافة ، وأقامت خلال المعرض ، حفلاً كرمت خلاله الفائزين بجوائزها السنوية المخصصة للمبدعين في إمارة الشارقة، بالمجالات التربوية والأدبية والفنية، وذلك في إطار احتفالات الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2014.

أ ش أ