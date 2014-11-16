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بيع قبعة لنابليون بونابرت في مزاد علني بـ “مليوني يورو”

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بيع قبعة لنابليون بونابرت في مزاد علني بـ “مليوني يورو” بيع قبعة لنابليون بونابرت في مزاد علني بـ “مليوني يورو”

قبعة نابليون

تم بيع قبعة للقائد الفرنسي نابليون بونابرت في مزاد علني اليوم الأحد بمبلغ “1.884.000″ يورو بمنطقة فونتينبلو بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، وذلك لجامع تحف من كوريا الجنوبية.

وكانت العائلة المالكة في موناكو قد قررت عرض مجموعة من أبرز المقتنيات التي تمتلكها للقائد الفرنسي وتتضمن أيضاً مجموعة من الميداليات والعملات والمفاتيح والمنحوتات واللوحات الفنية.

جدير بالذكر أن نابليون بونابرت هو قائد عسكري عاش خلال أواخر القرن الثامن عشر وحتى أوائل عقد العشرينات من القرن التاسع عشر.
> حكم بونابرت فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر بصفته قنصلاً عامًا ، ثم بصفته إمبراطورًا في العقد الأول من القرن التاسع عشر ، حيث كان لأعماله تأثير كبير على السياسة الأوروبية.

أ ش أ

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