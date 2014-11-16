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“إبراهيم سعيد” ينفى شائعات القبض عليه بسبب حكم نفقة..ويؤكد: “أنا فى البيت”

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نفى  إبراهيم سعيد لاعب الزمالك الأسبق والمنضم حديثا إلى فريق دمنهور، الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية حول القبض عليه في حي المعادي ، بسبب التهرب من حكم قضائي ، كانت قد حصلت عليه طليقته.

واستقبل إبراهيم سعيد تلك الأنباء بالضحك والسخرية متعجباً من توقيت خروج تلك الأنباء إلى النور بعد 24 ساعة فقط من عودته للملاعب وتوقيعه لنادي دمنهور.

كان مدافع منتخب السابق قد انضم إلى دمنهور، بعد أن تعاقد معه مجلس إدارة دمنهور برئاسة إيهاب عبد الله قد قام بالتعاقد مع إبراهيم سعيد مدافع الأهلى والزمالك الأسبق فى صفقة انتقال حر لمدة 6 شهور قابلة للتجديد لمدة موسم فى حالة بقاء الفريق البحراوى فى الدورى الممتاز.

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