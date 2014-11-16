أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إبراهيم حسن: نحلم بالمنتخب.. لكننا لا نملك ' مؤهلات ' قيادته حاليا

Google+ Print
إبراهيم حسن: نحلم بالمنتخب.. لكننا لا نملك ' مؤهلات ' قيادته حاليا إبراهيم حسن: نحلم بالمنتخب.. لكننا لا نملك ' مؤهلات ' قيادته حاليا

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري أنه وشقيقه حسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر يحلمان بتدريب المصري، في حالة رحيل شوقي غريب عن مقعد القيادة في فريق الفراعنة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عبر رئيسه جمال علام أنه وأعضاء المجلس سيناقشون مصير غريب في المنتخب المصري بعدما تقلصت فرص الفراعنة بشكل كبير جدا في الوصول إلى كأس الأمم 2015.

وقال إبراهيم حسن لـFilGoal.com بعد خسارة أمام السنغال بهدف: "بالطبع أنا وحسام نحلم بقيادة منتخب بلدنا، هذا حق مشروع".

واستدرك مدير الكرة السابق في الزمالك "لكني أؤمن بأن المرحلة الحالية لا تناسبنا، وأننا لا نملك المؤهلات اللازمة لقيادة المنتخب".

وأوضح نجم مصر السابق "المؤهلات المطلوبة غير فنية، بل تتعلق بالمجاملات والعلاقات، والخدمات التي تقدمها لأعضاء اتحاد الكرة".

وأردف "(أنا وحسام مش بنشيل الشنط لحد)، وهذه هي المؤهلات المطلوبة حاليا لتدريب المنتخب".

وتابع دون الإفصاح عن هوية من يتكلم عنه "هناك مدرب وقع على عقده مع اتحاد الكرة في بيته وليس حتى في مبنى الاتحاد".

وأفاد "لن يعمل في المنتخب إلا من يحبه أعضاء اتحاد الكرة، ومن يرضون عنه، ومن يستفيدون منه بعد في الانتخابات مثل".

وعن مستوى المنتخب، عقب "مستوانا حاليا لا يؤهلنا لمنافسة الفرق الكبرى مثل تونس والسنغال".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر