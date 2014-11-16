إبراهيم حسن: نحلم بالمنتخب.. لكننا لا نملك ' مؤهلات ' قيادته حاليا

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري أنه وشقيقه حسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر يحلمان بتدريب المنتخب المصري، في حالة رحيل شوقي غريب عن مقعد القيادة في فريق الفراعنة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عبر رئيسه جمال علام أنه وأعضاء المجلس سيناقشون مصير غريب في المنتخب المصري بعدما تقلصت فرص الفراعنة بشكل كبير جدا في الوصول إلى كأس الأمم 2015.

وقال إبراهيم حسن لـFilGoal.com بعد خسارة مصر أمام السنغال بهدف: "بالطبع أنا وحسام نحلم بقيادة منتخب بلدنا، هذا حق مشروع".

واستدرك مدير الكرة السابق في الزمالك "لكني أؤمن بأن المرحلة الحالية لا تناسبنا، وأننا لا نملك المؤهلات اللازمة لقيادة المنتخب".

وأوضح نجم مصر السابق "المؤهلات المطلوبة غير فنية، بل تتعلق بالمجاملات والعلاقات، والخدمات التي تقدمها لأعضاء اتحاد الكرة".

وأردف "(أنا وحسام مش بنشيل الشنط لحد)، وهذه هي المؤهلات المطلوبة حاليا لتدريب المنتخب".

وتابع دون الإفصاح عن هوية من يتكلم عنه "هناك مدرب وقع على عقده مع اتحاد الكرة في بيته وليس حتى في مبنى الاتحاد".

وأفاد "لن يعمل في المنتخب إلا من يحبه أعضاء اتحاد الكرة، ومن يرضون عنه، ومن يستفيدون منه بعد في الانتخابات مثل".

وعن مستوى المنتخب، عقب "مستوانا حاليا لا يؤهلنا لمنافسة الفرق الكبرى مثل تونس والسنغال".