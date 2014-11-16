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الاتحاد السكندري يفاوض عبد المنصف ونور السيد

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الاتحاد السكندري يفاوض عبد المنصف ونور السيد الاتحاد السكندري يفاوض عبد المنصف ونور السيد

يفاوض الاتحاد السكندري الحارس المخضرم محمد عبد المنصف بحسب ما أكده إبراهيم حسن مدير الكرة بقلعة زعيم الثغر.

عبد المنصف الحارس المخضرم الذي تولى الدفاع عن الزمالك سابقا وإنبي حاليا، قد ينتقل إلى زعيم الثغر في سعي النادي السكندري لتدعيم صفوفه.

وكان حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري أن الفريق يحتاج لتدعيم كبير باللاعبين، كون صفوف زعيم الثغر منقوصة.

وقال إبراهيم حسن لـFilGoal.com إن نور السيد كذلك على رادار الاتحاد السكندري، وهو على وشك إنهاء ارتباطه بنادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

نور السيد لعب تحت لواء حسن شحاتة المدير الفني السابق للزمالك ولمنتخب والحالي للدفاع الحسني الجديدي.

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