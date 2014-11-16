' العالم كله يعرف أن رونالدو هو الأفضل .. وميسي يأتي من خلفه '

(إفي): أكد ريكاردو كواريزما لاعب منتخب البرتغال وفريق بورتو أن مواطنه القائد كريستيانو رونالدو هو "أفضل لاعب في العالم، ويتفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي".

وأوضح كواريزما في تصريحات صحفية "العالم كله يعرف أن رونالدو هو الأفضل في العالم، ميسي يأتي من خلفه، لقد اعتدنا على تلك الحرب".

تأتي تصريحات كواريزما قبل يومين على القمة الودية المرتقبة بين البرتغال والأرجنتين على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر الإنجليزية، والتي سيتكرر خلالها الصدام بين رونالدو وميسي بعيدا عن الكلاسيكو.

وأضاف كواريزما "المباراة ليس لها قيمة كبيرة لأنها ليست رسمية، لكنها ذات طابع خاص".

وشكر نجم "التنانين" مدرب المنتخب الجديد فرناندو سانتوس على الثقة التي منحها له، حيث أعاده للعب مع البرتغال في التصفيات المؤهلة ليورو 2016 بفرنسا.