غدًا.. ندوة حول المساواة بين الجنسين في عمان برعاية الملكة رانيا

تنطلق غدًا ندوة “النوع الاجتماعي والقانون والسياسة العامة..الاتجاهات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، والتي تعقدها المنظمة العربية للتنمية الإدارية – المنبثقة عن جامعة الدول العربية – تحت رعاية ملكة الأردن رانيا العبد الله، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في العاصمة عمان، على مدار يومين .

> وصرح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور رفعت الفاعوري، في بيان صحفي صادر اليوم، من مقر المنظمة بالقاهرة أن تعزيز السياسات بشأن المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلا شك يعد مسألة بالغة الأهمية من أجل التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة وتشجيع الحوكمة الرشيدة.

> وأضاف الفاعوري أنه منذ عام 2009، تتولى برامج الحوكمة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقييم المبادرات بشأن المساواة بين الجنسين في بلدان المنطقة، مشيرا إلى أن تلك البلدان تسعى إلى الحصول على المشورة بشأن بناء قدرة إستراتيجية داخل القطاع العام لتيسير وصول المرأة إلى التمكين الكامل في المجتمع بطريقة مستدامة، كما تسعى إلى ضمان الالتزام بالمعاهدات الدولية المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان.

> كما تهدف الندوة إلى تعزيز الحوار بشأن السياسات المتبعة وتبادل خبرات البلدان في مجال النوع الاجتماعي والسياسة العامة، وعلى وجه الخصوص تحديد الممارسات والشروط الجيدة لنجاحها في تعزيز تمكين المرأة والقضاء على التمييز القائم على الجنس في صنع السياسات.