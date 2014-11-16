رئيس مجلس الدوما الروسي يصل إلى طهران

وصل رئيس مجلس الدوما الروسي سيرجي ناريشكين والوفد المرافق له إلى طهران مساء اليوم الأحد لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن نائب رئيس مجلس الشوري الاسلامي الايراني حسن ابوترابي في استقبال رئيس مجلس الدوما الروسي لدي وصوله الي مطار مهر آباد الدولي بطهران.

حضر مراسم الاستقبال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي علاء الدين بروجردي.

ويزور رئيس مجلس الدوما الروسي طهران لاجراء لقاءات مع المسؤولين الايرانيين حيث من المقرر ان يتم تبادل وجهات النظر في هذه الزيارة حول القضايا الدولية المهمة اضافة الي سبل ارتقاء مستوي التعاون الثنائي.

ومن المقرر ان يلتقي رئيس مجلس الدوما الروسي غدا الاثنين مع رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني.

أ ش أ