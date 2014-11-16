حمدان بن محمد يعزي بوفاة محمد خلف المزروعي والفندي المزروعي

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مساء اليوم واجب العزاء إلى اللواء فارس خلف المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل واخوانه في وفاة شقيقهم المغفور له باذن الله محمد خلف المزروعي وإلى عائلة المعفور له بإذن الله الفندي محسن راشد المزروعي اللذين وافتهما المنية إثر حادث سير أليم الخميس الماضي بالمنطقة الغربية.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عن خالص تعازيه ومواساته لأسرتي الفقيدين سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما برحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم آلهما وذويهما الصبر والسلوان.

ورافق سموه في تقديم العزاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم .

>