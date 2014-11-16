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وزير العدل يتجه للسعودية للمشاركة في أعمال مجلس “وزراء العدل العرب”

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وزير العدل يتجه للسعودية للمشاركة في أعمال مجلس “وزراء العدل العرب” وزير العدل يتجه للسعودية للمشاركة في أعمال مجلس “وزراء العدل العرب”

المستشار محفوظ صابر وزير العدل

غادر القاهرة مساء اليوم المستشار محفوظ صابر وزير العدل متجها إلى المملكة العربية للمشاركة في فعاليات الدورة الثلاثون لمجلس وزراء العدل العرب والتي ستعقد غدا الإثنين بالمملكة بمشاركة عدد من وزراء العدل العرب.

ومن المقرر أن يناقش المجلس عددا من القضايا المشتركة بين البلدان العربية ومنها جهود مكافحة الإتجار بالبشر في المنطقة العربية وإعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة هذا الأمر،كما يناقش المجلس مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الإتجار فيها، إلى جانب مناقشة موضوعات مكافحة الفساد والإرهاب.

وسيتم عقد عدد من الندوات وورش العمل حول موضوعات قانونية تدخل في اختصاصات المجلس.

أ ش أ

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