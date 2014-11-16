وزير التعليم العالي: الشباب الركيزة الأساسية لبناء الأمم وصنع مستقبلها

قال الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى على دور الشباب فى تنمية الوطن وأنهم الركيزة الأساسية لبناء الأمم وصنع مستقبلها.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير اليوم الأحد للدورة التثقيفية لشباب المبعوثين المرشحين الذين تم اختيارهم للسفر إلى الخارج على خطة العام 2013 / 2014 من الخطة الخمسية السابعة 2012-2017 للدراسة فى مجالات العلوم المختلفة، وذلك بمعهد إعداد القادة بحلوان.

وأعلن الوزير أنه سيتم مضاعفة أعداد الطلبة المبعوثين للخارج،مشيراً إلى أنه تم وضع آليات جديدة للمتابعة بشكل دورى مع الجامعات التى سيدرس فيها المبعوثين، والمكاتب الثقافية التى تتابع سير دراستهم بالخارج.

وأشار إلى أن تعديل قانون تنظيم الجامعات يأتى فى أولويات الوزارة لتطوير التعليم العالى بحيث يشمل كل مؤسسات التعليم العالى فى مصر.

> وتناول عبدالخالق التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر فى هذه المرحلة ووضع الآليات المناسبة لمواجهتها.

من جانبه أشار الدكتور الهلالى الشربينى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات إلى أن استراتيجية القطاع تعتمد على عدة نواحى، أهمها التمويل الحكومى والذى يقدر هذا العام بحوالى 610 مليون جنيه للبعثات، والتى سيتم مضاعفتها فى ظل ما دعا إليه الرئيس السيسى بمضاعفة البعثات الخارجية فى التخصصات المختلفة، وكذلك المنح الخارجية من خلال عقد لقاءات مكثفة مع المستشارين الثقافيين والسفراء فى الدول التى يرسل إليها المبعوثون وتشمل الصين واليابان والولايات المتحدة الامريكية وانجلترا والمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى البرامج المشتركة مع المنظمات الدولية.

أ ش أ