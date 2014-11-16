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بالصور.. محافظ سوهاج يطمئن علي مصابي حادث دار السلام‎

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بالصور.. محافظ سوهاج يطمئن علي مصابي حادث دار السلام‎ بالصور.. محافظ سوهاج يطمئن علي مصابي حادث دار السلام‎

تفقد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج الطالبات المصابات بمستشفى سوهاج التعليمى ومستشفى سوهاج العام فى حادث ميكرو باص على الطريق الزراعى الشرقى دار السلام سوهاج للاطمئنان على حالتهن ومستوي الرعاية الطبية التى تقدم لهن.

واوضح المحافظ ان الحادث نتج عن تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكى مما ادى الى اصابة 18 طالبة من ابناء قرية الكشح بمركز دار السلام وهن فى طريقهن الى الجامعة بمدينة سوهاج واضاف ان سبب الحادث رعونة السائقين والقيادة بسرعة زائدة.

واشار المحافظ انه تم نقل 16 مصابة الى مستشفى سوهاج التعليمى وحالتين الى مستشفى سوهاج العام وان حالتهن مستقرة باستثناء حالتين بالعناية المركزة بمستشفى سوهاج التعليمى .

وشدد المحافظ على تقديم الاسعافات الطبية اللازمة للمصابات وان اغلب الاصابات عبارة عن كدمات وكسور واصابات متوسطة.

ومن جانبة اوضح الدكتور محمد عبدالعال وكيل وزارة الصحة بسوهاج ان سيارات الاسعاف انتقلت الى موقع الحادث فور الابلاغ عنة وتم نقل المصابات الى المستشفى سوهاج التعليمى ومستشفى سوهاج العام وانهن يتلقين الرعاية الطبية اللازمة حتى شفائهن .

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