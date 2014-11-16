بالفيديو - 10 منتخبات ضمنت المشاركة في نهائيات أمم إفريقيا

بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، ضمنت تسع منتخبات بشكل رسمي المشاركة في البطولة قبل المرحلة الأخيرة التي ستشهد انضمام سبعة أخرين.

وتقام البطولة في غينيا الإستوائية التي وقع عليها الاختيار بعد اعتذار المغرب عن عدم استضافتها، وبالتالي تأهلت تلقائيا رغم خروجها من الدور التمهيدي للتصفيات.

غينيا الإستوائية .. من سذاجة إدارية إلى تنظيم الأمم الإفريقية

ويستعرض FilGoal.com نتائج الجولة والمنتخبات الـ10 التي تأهلت.

- جنوب إفريقيا

صعدت جنوب إفريقيا بعد الفوز على السودان 2-1 وتصدرت المجموعة الأولى بـ11 نقطة.

ومازالت تتنافس نيجيريا والكونجو على البطاقة الثانية وكلاهما بسبع نقاط.

- الجزائر

الجزائر كانت قد حسمت صعودها، أقوى منتخب إفريقي حتى الآن بالفوز في كل مبارياته الخمسة تواصل التألق أمام إثيوبيا والفوز 3-1.

متصدرة برصيد 15 نقطة، ويتنافس مالي ومالاوي على البطاقة الثانية.

- بوركينا فاسو والجابون

كلا المنتخبين ضمن التأهل عن المجموعة الثالثة قبل الجولة السادسة، فقد تصدر بوركينا فاسو برصيد 10 نقاط، وبات الجابون وصيفا بتسع نقاط.

بوركينا فاسو فاز على ليسوتو خارج ملعبه 1-0، والجابون تعادلت سلبيا مع أنجولا.

- الكاميرون

الكاميرون تصدرت بـ13 نقطة بعد الفوز على الكونجو 1-0 بالمجموعة الرابعة.

كوت ديفوار باتت وصيفا وتنافس الكونجو على البطاقة الثانية بعد الفوز على سيراليون 5-1.

- الرأس الأخضر وزامبيا

تصدرت الرأس الأخضر المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة وزامبيا وصيفا بثماني نقاط.

ورغم أن موزمبيق حلت ثالثا برصيد خمس نقاط، إلا أن المواجهات المباشرة حسمت صعود زامبيا بعد فوز الأخير 1-0 في مواجهتهما السبت.

بينما نتصرت الرأس الأخضر على النيجر 3-1.

- تونس والسنغال

تونس تأهلت بعد التعادل سلبيا مع بوتسوانا وتصدرت المجموعة السابعة، ولحقت بها السنغال بعد الفوز على مصر 1-0.