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منتخب مصر: أحمد عادل عبد المنعم بديل الشناوي

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منتخب مصر: أحمد عادل عبد المنعم بديل الشناوي منتخب مصر: أحمد عادل عبد المنعم بديل الشناوي

كشف محمد سلام مدرب حراس مرمى منتخب مصر عن الاستقرار على ضم أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلي بديلا للمصاب أحمد الشناوي.

وتجددت إصابة الشناوي في مباراة مصر أمام السنغال، وخرج مستبدلا بعد استقبال هدف أسود التيرانجا، ولعب محمد صبحي بدلا منه.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى تونس يوم الأحد بحارسين فقط هما صبحي وعلي لطفي، قبل مواجهة نسور قرطاج يوم الأربعاء.

وقال سلام لـFilGoal.com: "ننوي إرسال استدعاء لأحمد عادل عبد المنعم ليكون الحارس الثالث أمام تونس".

وتحتاج مصر لمعجزة أمام تونس من أجل التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2015 كأفضل ثالث.

الاستدعاء لم يصل

في نفس الإطار، أكد طارق سليمان مدرب حراس الأهلي أن استدعاء أحمد عادل عبد المنعم للمنتخب لم يصل حتى الآن.

وقال سليمان لـFilGoal.com: "لم يصل استدعاء إلى عادل عبد المنعم حتى هذه اللحظة".

ومن المقرر أن يلحق حارس الأهلي بالبعثة في تونس.

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