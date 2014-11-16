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الزمالك يريح الثلاثي الدولي المصاب من معسكر الجونة

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الزمالك يريح الثلاثي الدولي المصاب من معسكر الجونة الزمالك يريح الثلاثي الدولي المصاب من معسكر الجونة

قرر الجهاز الطبي لنادي الزمالك برئاسة عادل حداد منح راحة للثلاثي الدولي أحمد الشناوي، حازم إمام وإبراهيم صلاح من معسكر الفريق بالجونة.

واستبعد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب الثلاثي من رحلة تونس لخوض الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بعد إصابتهم.

وقال حداد لـFilGoal.com يوم الأحد: "اطمئنينا على إصابة الثلاثي، وقررنا منحهم راحة من المعسكر المقام في الجونة حاليا".

ويعسكر الزمالك منذ توقف الدوري المصري في الجونة ويخوض مواجهات ودية شهدت تعادله مع الجونة 2-2.

معروف وأحمد علي يسجلان في تعادل الزمالك مع الجونة

وكان أحمد الشناوي حارس مرمى المصري قد خرج مصابا أثناء التحامه مع مهاجم السنغال الذي هز شباك الفراعنة بهدف الفوز.

كما تعرض إبراهيم صلاح لالتواء في الكاحل، بينما يعاني حازم إمام من إجهاد في العضلة الضامة.

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