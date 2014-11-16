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إبراهيم سعيد ينفي القبض عليه .. ويصرح: أستعد مع دمنهور

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إبراهيم سعيد ينفي القبض عليه .. ويصرح: أستعد مع دمنهور إبراهيم سعيد ينفي القبض عليه .. ويصرح: أستعد مع دمنهور

نفى إبراهيم سعيد مدافع الأهلي والزمالك الأسبق الأنباء التي تواردت حول إلقاء القبض عليه يوم الأحد، مؤكدا أنه متواجد بالمنزل عكس كل ما أشيع.

وكان حكما قد صدر ضد اللاعب بالحبس لمدة شهر في حالة عدم سداده 160 ألف جنيه لطليقته.

وقال إبراهيم سعيد لـFilGoal.com يوم الأحد: "أنا متواجد بالمنزل الآن وكل هذه شائعات لا أساس لها من الصحة، والأمر سيتم حله".

وأضاف "هذه الأنباء ظهرت بعد توقيعي لدمنهور وأنا الآن جاهز وأستعد للدخول مع الفريق في المباريات المقبلة".

وانضم سعيد إلى دمنهور لمدة ستة أشهر قابلة للزيادة في حال ظهوره بشكل طيب.

وكان إبراهيم سعيد قد خاض فترة إعداد مع الزمالك وقت ولاية أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الأسبق، إلا أن النادي لم يتعاقد معه في النهاية.

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