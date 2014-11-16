جمعة: تونس؟ هزموا السنغال ولكنها مباراة الكرامة

وصف وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة تونس ومصر في الجولة الأخيرة بأنها لقاء الكرامة بالنسبة للفراعنة.

وخسرت مصر من السنغال بالجولة الخامسة وقلصت حظوظها في التأهل كأفضل ثالث عن المجموعة السابعة من تصفيات الأمم الإفريقية.

جمعة يعدد أسباب "ثقته في الخسارة من السنغال"

وقال جمعة لـFilGoal.com يوم الأحد: "مباراة تونس مباراة كرامة للاعبين والجهاز الفني وأيضا للجماهير".

وأضاف "ستكون صعبة للغاية بسبب حساسيات شمال إفريقيا، وتونس لن تسمح لمصر أن تفوز على ملعبها، بالإضافة إلى أننا نريد أن نفوز لمحو النتائج السلبية".

وأتم "تونس فازت على السنغال على ملعبها، وتعادلت في داكار .. قوة نسور قرطاج لا يستهان بها .. بالفعل أخشى على المنتخب، ولكنها مباراة كرامة".