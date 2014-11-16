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إخلاء سبيل 20 متهمًا ببيع تذاكر مباراة مصر والسنغال بالسوق السوداء

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إخلاء سبيل 20 متهمًا ببيع تذاكر مباراة مصر والسنغال بالسوق السوداء إخلاء سبيل 20 متهمًا ببيع تذاكر مباراة مصر والسنغال بالسوق السوداء

 

صورة أرشيفية

أمرت نيابة ثانى مدينة نصر برئاسة المستشار حسين شديد بإخلاء سبيل 20 متهمُا بضمان محل إقامتهم ، لاتهامهم ببيع تذاكر مباراة والسنغال، أمس السبت، أمام استاد القاهرة فى السوق السوداء بسعر أغلى من ثمنها الأصلى.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا يحاولوا دخول استاد القاهرة بتذاكر مزروة ، وان التذاكر التى ضبطت بحوزتهم كانت بهدف دخولهم الاستاد لحضور المباراة التى جمعت فريقى منتخب مصر والسنغال أمس السبت .

كانت قوات الأمن ألقت القبض، أمس السبت، على 20 شاب بحوتهم كمية كبيرة من تذاكر مباراة مصر والسنغال وقيامهم ببيعها للراغبين فى مشاهدة المباراة بسعر اعلى من سعرها الحقيقى.

 

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