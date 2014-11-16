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دراسة : لأول مرة..الأم الإسبانية الأكبر في أوروبا

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دراسة : لأول مرة..الأم الإسبانية الأكبر في أوروبا دراسة : لأول مرة..الأم الإسبانية الأكبر في أوروبا

كشفت دراسة حديثة بأن النساء الإسبانيات اللاتي يحققن حلم الأمومة لأول مرة هم الأكبر في أوروبا.

وأفاد معهد سياسات الأسرة وهو منظمة مدنية تعمل كمركز استشاري للامم المتحدة، أن المرأة الاسبانية التي تصبح أما لأول مرة في سن 32 عاما في المتوسط هن الاكبر في دول الاتحاد الاوروبي.

وطرح المعهد دراسته عن نشوء وتطور الأسرة في أوروبا ، في تقرير عام 2014 أمام البرلمان الأوروبي ، مشيرا إلى أن عملية النساء اللائي يصبحن أمهات لأول مرة المتقدمات في السن ، أصبحت ظاهرة منتشرة عبر كتلة الاتحاد الاوروبي حيث ارتفع متوسط العمر الآن إلى 1ر30 عاما.

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