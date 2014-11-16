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مطار معيتيقة الليبي الدولي يستأنف رحلاته الجوية بعد توقفها بسبب الاشتباكات

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مطار معيتيقة الليبي الدولي يستأنف رحلاته الجوية بعد توقفها بسبب الاشتباكات مطار معيتيقة الليبي الدولي يستأنف رحلاته الجوية بعد توقفها بسبب الاشتباكات

مطار معيتيقة الليبي

استؤنفت الرحلات الجوية بمطار معيتيقة الليبي الدولي عصر اليوم، بعد توقفها جراء اشتباكات بجوار قاعدة معيتيقة الجوية.

وقال مصدر مطلع بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، في تصريح مقتضب لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، إن الرحلات الجوية استؤنفت عصر اليوم بعد توقفها منذ الصباح جراء اشتباكات أمام قاعدة معيتيقة الجوية.

وكانت مجموعة مسلحة قد اشتبكت مع حراس أمن القاعدة الجوية بمعيتيقة بمنطقة الشاطئ، ما أدى إلى مقتل شخصين من حراس القاعدة الجوية وانتشار المدرعات بالمنطقة مما تسبب في توقيف الرحلات بمطار معيتيقة من أجل سلامة الركاب.

أ ش أ

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