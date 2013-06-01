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انتظام رحلات الطيران بين القاهرة وأسطنبول رغم المظاهرات في تركيا

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انتظام رحلات الطيران بين القاهرة وأسطنبول رغم المظاهرات في تركيا انتظام رحلات الطيران بين القاهرة وأسطنبول رغم المظاهرات في تركيا

كتب : حسن حسين منذ 45 دقيقة

أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، اليوم، انتظام حركة الطيران بين القاهرة وأسطنبول رغم المظاهرات التي تشهدها تركيا، احتجاجا على بعض سياسات التركية.

وقالت المصادر، "أقلعت اليوم ثلاث رحلات إلى تركيا، اثنتان لمصر للطيران وواحدة للخطوط التركية، وكانت في مواعيدها المحددة، كما لم تشهد أية إلغاءات وسط الركاب الحاجزين عليها".

يذكر أن أسطنبول وبعض المدن التركية شهدت مظاهرات ضد سياسة الحكومة التركية، وقررت السفيرة وفاء الحديدي، قنصل العام في أسطنبول، إبقاء أبواب القنصلية المصرية مفتوحة على مدار 24 ساعة، لاستقبال المصريين الذين يودون الاحتماء بمقر القنصلية من الاضطرابات الحالية.

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