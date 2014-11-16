الجامعة البريطانية بالقاهرة تستضيف جائزة “هولت” العالمية

تم اختيار الجامعة البريطانية في مصر لتستضيف جائزة هولت “Hult Prize”وهي من أكبر المسابقات الطلابية في العالم التي يتحدي الطلاب بعضهم للوصول إلى تمويل تاسيسي بقيمة مليون دولار أمريكي.

وتمنح الجائزة سنوية للفريق الذي يجد حلول لأصعب التحديات الأجتماعية في العالم، وتتألف من 4 مراحل لتسريع نمو الاعمال الاجتماعية.

وتضم المرحلة الاولى قيام طلاب الجامعات الموزعين على فرق من 4 او 5 افراد بإبتكار افكار جديدة لمعالجة التحديات التي تواجه المجتمع العالمي،والمرحلة الثانية بدعوة 6 فرق يتم اختيارها من النهائيات الاقليمية لحضور برنامج مسرع لنمو الأعمال من جائزة “هولت” يمتد على 6 اسابيع في كلية هولت الدولية لادارة الاعمال في بوسطن، يليها مرحلة النهائيات العالمية حيث تقوم الفرق بعرض أفكارها أمام الحاضرين ويتم بعدها إختيار الفائز.

وتعد المرحلة الاخيرة هي التنفيذ التي تتم بالتعاون مع برنامج مسرع النمو من جائزة “هولت” وشركائها.

أ ش أ