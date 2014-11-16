وكيل التربية والتعليم بسوهاج‎ يأمر بنقل مدير مدرسة لضعف إدارته

​​قرر عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، نقل مدير مدرسة الوحدة الوطنية الثانوية المشتركة بالكشح من المدرسة، بعد شكوى أولياء أمور الطلاب من ضعف إدارته، الذي كاد ان يتسبب في أحداث فتنة طائفية بين الطلاب بالمدرسة.

تعود الأحداث عندما امتنع طلاب المدرسة المسيحي​ي​ن ممن ينتمون لقرية الكشح، عن الذهاب للمدرسة منذ نهاية الاسبوع الماضي، بسبب مشاكل جمعتهم مع طلاب قرية البلابيش المسلمين، مما دفع أولياء أمور طلاب الكشح بمنع أبنائهم من الذهاب للمدرسة، خوفاً من تعرضهم لأذى بعد حدوث مشادات طلابية، وطالب أولياء أمور طلاب الكشح بنقل طلاب البلابيش إلى مدرسة أخرى خوفا من تجدد المشاكل.

يذكر ان اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، يرافقة وكيل وزارة التربية والتعليم، قاموا بعقد لقاء جمع أولياء أمور طلاب المدرسة، لتهدئة الموقف والاستماع إلى شكواهم التى كان فى مقدمتها ضعف إدارة المدرسة، وتغيير مدير المدرسة، والمتابعة المستمرة للعملية التعليمية بالمدرسة، والتعامل بكل حزم مع الطلاب المشاغبين والمحرضين على المشاكل بين الطلاب.