حلمى يشكر جمهوره: «وقوفكم جنبى ودعواتكم الصادقة سبب قوتى»

وجه النجم أحمد حلمى الشكر لجمهوره وعشاقه على وقوفهم جانبه أثناء مرضه ودعواتهم الصادقة له، مشيراً إلى أنها كانت تصله وكان يستمد منها قوته.

وكتب حلمى تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» قائلاً: « (والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين ) صدق الله العظيم … بشكر ربنا إنه خلقني .. بشكر ربنا إنه أصابني .. بشكر ربنا إنه شفاني .. بشكر ربنا إنكوا موجودين في حياتي علشان تدعولي .. بشكر ربنا ثم بشكركم كتير أوي لأن وقوفكم جنبي ودعاوتكوا الصادقه اللي كانت بتوصلني كانت سبب حقيقي ورا قوتي . أنا الحمد لله كويس ».

وأصيب النجم أحمد حلمى بالسرطان خضع على إثره لعملية جراحية لاستئصال الورم الخبيث بأحد مستشفيات أمريكا.