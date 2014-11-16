سحب الحراسة الأمنية من القومسيون الطبى ببني سويف تسبب فى اعتداء سائقى المخدارت

قام سائقو سيارات النقل بتهشيم مبنى القومسيون الطبى ببنى سويف ، احتجاجا على نتيجة تحاليل تعاطى المخدرات ، والتى اظهرت تعاطيهم المخدارت والحشيش فيما قام امين شرطة بمديرية امن بنى سويف بالاعتداء بالبوكس على عاملة بالقومسيون الطبى فى صدرها لعدم تمكنه من الدخول مع احد السائقين من اقاربه اثناء قيامه بالتحليل ، وقامت مديرية الامن بسحب الحراسة المخصصة للقومسيون الطبى منذ شهر ونصف .

كشف العاملون بالقمسيون الطبى ، عن اجراء اكثر من 300 تحليل لسائقين يتم اخذ عينات دم منهم عشوائيا بمعرفة الكمائن الثابتة والمتحركة بجميع انحاء المحافظة .

وتتنوع العينات لاكثر من 60 سائقا بين تعاطى الحشيش او الترامادول او غيرها من المنبهات ، ويتكدس السائقون لمعرفة النتائج وفى هذا اليوم وصلت النسبة الى 86 سائقا مما تسبب فى غضبهم فهاجموا المبنى وقاموا بتحطيمة فى غياب الشرطة التى سحبت الحراسة الامنية عن المبنى منذ نحو شهر ونصف.

و قالت فتحية قرنى عاملة بالقمسيون فوجئت اثناء محاولة منعى لاحد امناء الشرطة بالصعود الى معمل التحاليل بالقومسيون مع احد السائقين الذى يمت له بصلة قرابة للتوصية عليه لطبيب التحاليل فمنعته من الصعود فاعتدى على بالضرب بالبوكس فى صدرى ، وسقطت على الارض مؤكدة انه تم بسحب الحراسة الموجودة على القومسيون الطبى منذ شهر ونصف ، جراء اعتادء السائقين على رجب محمد مساعد شرطة كان يقوم بحراسة المبنى.

مؤكدة ان عدد من السائقين تربصوا بالدكتور محمد سالم المسئول عن المعمل ، والذى يقوم باستخراج نتائج السائقين للاعتداء عليه الا انه تمكن من الخروج من الباب الخلفى .