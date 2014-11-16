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المتحدث العسكرى: مقتل 3 إرهابيين بشمال سيناء وضبط 23 آخرين بـ 4 محافظات

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المتحدث العسكرى: مقتل 3 إرهابيين بشمال سيناء وضبط 23 آخرين بـ 4 محافظات المتحدث العسكرى: مقتل 3 إرهابيين بشمال سيناء وضبط 23 آخرين بـ 4 محافظات

المتحدث العسكري، العميد أركان حرب محمد سمير

أعلن المتحدث العسكرى، العميد أركان حرب محمد سمير، عن مقتل 3 إرهابيين بشمال سيناء نتيجة تبادل إطلاق النار مع القوات أثناء تنفيذ المداهمات وضبط 23 آخرين بمحافظات (شمال سيناء – الإسماعيلية – الدقهلية – بورسعيد)، أمس السبت.

وأضاف المتحدث العسكرى – عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» – أنه تم تدمير مخزن للأسلحة والذخائر  والعبوات الناسفة التى تستخدمها الجماعات الإرهابية فى تنفيذ عملياتها الإجرامية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بمحافظة شمال سيناء.

وأشار إلى أنه تم تدمير مقر ومنطقة تجمع خاصة العناصر الإرهابية، بالإضافة ضبط وتدمير 5 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

 

 

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