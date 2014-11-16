السيسي يستعرض المقترح النهائي لترسيم الحدود الإدارية المستقبلية للمحافظات

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، بكل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعادل لبيب، وزير التنمية المحلية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير التنمية المحلية عرض خلال الاجتماع المقترح النهائي لترسيم الحدود الإدارية المستقبلية للمحافظات، حيث أكد الرئيس أهمية إدخال كافة المرافق والخدمات المتطورة إلى المناطق التي ستتم إعادة ترسيمها، فضلا عن تزويدها بكافة الخدمات الإدارية ووجود فروع للمصالح والهيئات اللازمة للوفاء باحتياجات وشئون المواطنين، بما يمثل عامل جذب للسكان الجدد.

كما شدد على ضرورة مراعاة المدخلات والمنتجات الخاصة بكل محافظة، ووضع تصور شامل لجذب السياحة والاستثمار في المحافظات بعد ترسيم حدودها الجديدة، لاسيما تلك التي ستكون لها سواحل على البحر الأحمر، وخاصة محافظات الصعيد.

وشدد الرئيس السيسي على أنه يتعين أن يكون ساحل البحر الأحمر عاما ومتاحا للمواطنين للاستمتاع به مع وجود كورنيش يتم تصميمه بسعةٍ تراعي النمو السكاني مستقبلا وما ينتج عنه من كثافة مرورية.

وأضاف أنه يتعين الاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية السابقة للاسترشاد بما يلائمنا منها في عملية تنمية المناطق الجديدة.

> وقد رحب الرئيس باقتراح طرحه رئيس مجلس الوزراء للبدء في ترسيم مخطط استراتيجي لتطوير وتنمية منطقة ساحل البحر الأحمر التي سيتم ضمها إلى المحافظات الجديدة، بما يراعي عناصر الثروات الطبيعية وانعكاساتها على المشروعات التنموية التي ستتم إقامتها بحيث تلتزم كافة المحافظات بهذا النسق الموحد، مع الاِستعانة ببعض كليات الهندسة والتخطيط العمراني في الجامعات المصرية للمساهمة في رسم المخططات العمرانية للمحافظات الجديدة والمناطق الساحلية على البحر الأحمر.

أ ش أ