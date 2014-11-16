الهجان يفتتح منفذ بيع المصرية 2000 بمدينة قنا

أفتتح السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا ، منفذ بيع شركة المصرية 2000 بمدينة قنا بحضور كل من اللواء أركان حرب إبراهيم حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء أيمن سالم رئيس مجلس إدارة شركة المصرية 2000 .

وقال الهجان أن المنتجات المعروضة بالمنفذ هي على درجة عالية من الجودة ، وتشمل زيوت وسكر وأرز ولحوم مجمدة ودواجن ومسلى ودقيق وشاي وصلصة وعصائر ومنظفات صناعية .

وأشاد الهجان بدور الشركة المصرية 2000 في التيسير على المواطن القنائى من خلال ، عرض كافة السلع بأسعار مخفضة في منافذها المختلفة حيث تمتلك الشركة 12 منفذاً بالمحافظة منها ثمانية منافذ مميكنة وأربعة عادية كما تمتلك أيضا 12 مخزناً لتوفير السلع لهذه المنافذ .

وأكد أن فروع الشركة تقوم ببيع كافه السلع للمواطنين بأسعار مخفضه عن سعر السوق بنسب كبيره لتخفيف العبء والمعاناه عن كاهل المواطنيين ومحدودي الدخل ومحاربه الغلاء وارتفاع الأسعار .