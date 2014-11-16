تسجيل 5200 مريض للعلاج بـ«سوفالدي» ببنها وبدء الصرف 20 نوفمبر

سجل مركز الكبد بمستشفى حميات بنها 5200 حالة لتقى عقار السوفالدى منذ بدء القبول وحتى اليوم، على أن يبدأ تسليم العقار نهاية الأسبوع الحالى في 20 نوفمبر.

وقال الدكتور جمال ماجد مدير المركز انه تم تصنيف الحالات على ان هناك مرضى التأمين الصحى، وعلى نفقة الدولة، ونقدي، وذلك وفقا للبروتوكول التى تم وضعته وزارة الصحة دون أى تمييز، وسيتم تطبيق البرتوكول على الجميع.

وأضاف مدير المركز ان المركز مستمر فى استقبال تسجيل بيانات مرضى الكبد للكشف وعمل التحاليل اللازمة لصرف جرعات “سوفالدى”، لافتا أنه سيتم صرف جميع القرارات التى ستأتى من اللجنة القومية بعد مراجعة ملفات المرضى المستند اليهم، حيث لم يحدد أعداد صرف الجرعات للمرضى، وسيتم الصرف حتى تنتهى جميع الجرعات التى يستقبلها المركز والذى سيبدء خلال نهاية الأسبوع الجارى بعد أن يتم توفير جرعات ” سوفالدى”.