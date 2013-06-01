أبو العز الحريري يقدم مشروعا لمواجهة "سد النهضة"

المشروع يعتمد على ربط نهر الكونغو بحوض "النيل"

كتب : فاطمة النشابي منذ 17 دقيقة

نشر أبو العز الحريري، المرشح الرئاسي الخاسر والقيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبر حسابه الخاص على "فيس بوك" صورا من المشروع الذي تقدم به إلى رئاسة الوزراء، والمجلس التشريعي، لمواجهة مشكلة بناء سد النهضة الإثيوبي، والذي أعلنت عنه الحكومة الإثيوبية.

وأشار الحريري إلى أن هذا المشروع يهدف إلى ربط نهر الكونغو بحوض نهر النيل، ما سيرفع حصة مصر المائية لحوالي "112" مليار متر مكعب سنويا، أي ضعف النسبة التي تحصل عليها مصر حاليا.

وأوضح الحريري أن هذا المشروع تم تقديمه وفق دراسة قام بها فريق بحثي على رأسه الخبير الجيولوجي الدكتور عبد العال حسن عطية، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بهيئة الثروة المعدنية.

وأكد الحريري أن هذا المشروع بمثابة أفضل ما يقدم لمصر وللشعوب الإفريقية والعالم عقب ثورة 25 يناير.