أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

أبو العز الحريري يقدم مشروعا لمواجهة "سد النهضة"

Google+ Print
أبو العز الحريري يقدم مشروعا لمواجهة "سد النهضة" أبو العز الحريري يقدم مشروعا لمواجهة "سد النهضة"
المشروع يعتمد على ربط نهر الكونغو بحوض "النيل"

كتب : فاطمة النشابي منذ 17 دقيقة

نشر أبو العز الحريري، المرشح الرئاسي الخاسر والقيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبر حسابه الخاص على "فيس بوك" صورا من المشروع الذي تقدم به إلى رئاسة الوزراء، والمجلس التشريعي، لمواجهة مشكلة بناء سد النهضة الإثيوبي، والذي أعلنت عنه الإثيوبية.

وأشار الحريري إلى أن هذا المشروع يهدف إلى ربط نهر الكونغو بحوض نهر النيل، ما سيرفع حصة المائية لحوالي "112" مليار متر مكعب سنويا، أي ضعف النسبة التي تحصل عليها مصر حاليا.

وأوضح الحريري أن هذا المشروع تم تقديمه وفق دراسة قام بها فريق بحثي على رأسه الخبير الجيولوجي الدكتور عبد العال حسن عطية، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بهيئة الثروة المعدنية.

وأكد الحريري أن هذا المشروع بمثابة أفضل ما يقدم لمصر وللشعوب الإفريقية والعالم عقب ثورة 25 يناير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر