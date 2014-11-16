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مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة بالمنيا

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مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة بالمنيا مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة بالمنيا

أرشيفية

مصرع 3 أشخاص وأصيب اثنين ​آخرين ​في انقلاب سيارة علي جانب ترعة الابراهيمية علي الطريق أسوان الزراعي بالمنيا .

تلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارا من مرفق إسعاف محافظة المنيا، بمصرع كل من  محمود ع خ 30 سنة، موظف، وأبو بكر س  أ 29 سنة، موظف، وعلى  ع أ 28 سنة، موظف، وجميعهم من مركز أبوقرقاص بالمنيا، كما أصيب اثنين اخرين وتقرر تحويلهما لمستشفيي المنيا الجامعي والتأمين الصحي .

تبين من تحريات الرائد علاء جلال، رئيس مباحث مركز أبوقرقاص، انقلاب السيارة بترعة الإبراهيمية وهي تابعة لجمعية رجال أعمال أسيوط فرع المنيا، وذلك أمام قرية بني أحمد الواقعة علي الطريق مصر ​أسوان الزراعي مباشرة .

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