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وزير البترول يزور قبرص للاجتماع مع نظيريه القبرصي واليوناني

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وزير البترول يزور قبرص للاجتماع مع نظيريه القبرصي واليوناني وزير البترول يزور قبرص للاجتماع مع نظيريه القبرصي واليوناني

وزير البترول

يقوم وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف اسماعيل فى الثالث والعشرين من نوفمبر الجارى بزيارة رسمية الى قبرص ، حيث سيجتمع مع وزراء الطاقة بكل من قبرص واليونان وذلك فى إطار التعاون الثلاثى بين البلدان الثلاث والذى تم التاكيد عليه فى القمة الثلاثية التى عقدت الاسبوع الماضى بالقاهرة.

وأكد سوتس لياسيدس سفير قبرص بالقاهرة اليوم “الأحد” – خلال اللقاء الذى نظمه المجلس المصري الأوروبي برئاسة محمد أبو العينين لمناقشة سبل الاستفادة من نتائج القمة الثلاثية التي عقدت بين وقبرص واليونان مؤخرًا في توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين – على أهمية التعاون فى مجال الطاقة بين مصر واليونان وقبرص، معلنًا أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا كبيرا فى هذا الصدد.

وأشار الى توقيع البلدان الثلاث على اتفاقية للتعاون فى مجال استكشاف الغاز فى ديسمبر الماضى ، والتى تضع أطرا قانونية فى هذا الصدد.

أ ش أ

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