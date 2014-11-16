تكريم الطلاب المشاركين في مشروع محو الأمية بجامعة المنوفية

كرم الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنوفية، طلاب كلية التربية المشاركين في مشروع الجامعة “التعاقد الحر مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية”، بحضور كل من الدكتور لطفى عبد الباسط عميد الكلية، والدكتور عطية شعبان منسق الأنشطة الطلابية، وهانى حمودة مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية.

وأكد الدكتور عاطف أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه لابد فى الفترة المقبلة الاعتماد على شباب الجامعات في المشروع القومى لمحو الأمية، مشيراً إلى أن محو الأمية لا يتم فقط بفتح الفصول لتعليم الأميين ولكن أيضا بحث ظاهرة تسريب الطلبة فى الإبتدائي وحل هذه المشكلة، ويجب تعميم مشروع الجامعة على جميع طلاب الجامعة ليس كلية التربية فقط لأن الجزء الأكبر من مسؤولية الطالب الجامعى وهو النشاط الاجتماعى، وتسلم الدكتور لطفى عبد الباسط درع اتحاد الطلاب تقدير لإسهاماته فى الكلية خلال فترة العمادة.

وأشار أبو العزم إلى أن كلية التربية وقعت من الهيئة العامة لتعليم الكبار بروتوكول تعاون للمشاركة فى القضاء على الأمية وأكد على ضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع وخصوصا طلاب الجامعة فى هذا المشروع الحيوى.