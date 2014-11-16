بنك القاهرة يواصل توسعاته بافتتاح 8 فروع جديدة وتطوير 58 أخرى

«حساب بنكى لكل مواطن» هدف رئيسى يعمل من أجله بنك القاهرة ضمن منظومة تستهدف نشر الثقافة البنكية بين كافة شرائح المواطنين، ولخدمة هذا الهدف توسع البنك خلال فترة وجيزة لم تتعدى الـ6 أشهر بافتتاح 5 فروع جديدة من إجمالى 8 فروع مقرر افتتاحها قبل نهاية العام الجارى، إلى جانب تطوير45 فرع ووحدة مصرفية للبنك من إجمالى 58 فرع سيتم تطويرها قبل نهاية العام لتصل بذلك شبكة فروع البنك ووحداته 230 فرع ووحدة مصرفية ذات تصميم نموذجى يواكب أحدث المعايير المهنية بالسوق المصرفى.

وتعليقاً على افتتاح وتطوير فروع البنك أشار منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للبنك على أن التوجه العام للدولة وسياستها تقوم على نشر الوعى المصرفى لدى المواطنين وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك بحيث يكون لكل مواطن حساب بنكى وسجل يمكنه من إجراء مختلف التعاملات البنكية، ومن هذا المنطلق يحرص بنك القاهرة على تحقيق مزيد من الإنتشار داخل السوق المصرفى، مشيراً إلى أن الفروع الجديدة للبنك تم افتتاحها داخل محافظات القاهرة الكبرى، وأسوان، وسوهاج، والشرقية، والمنوفية، والاسكندرية، وجنوب سيناء والتى تعزز تواجد البنك فى المحافظات البعيدة، وصعيد مصر، والمناطق التى لا تحظى بخدمات مصرفية ملائمة.

كما أكد على أن خطة التطوير التى ينتهجها البنك لا تتوقف عند انشاء الفروع الجديدة وتطوير القائمة فحسب، بل تمتد لتشمل تقديم تجربة مصرفية تنافسية داخل الفروع بدءاً من استقبال العميل، وإمداده بكافة المواد الدعائية التى تساعده فى التعرف على منتجات البنك وخدماته المتنوعة مثل حسابات التوفير وقروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والبطاقات الإئتمانية، وقروض السيارات، وخدمات السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك وغيرها من المنتجات والخدمات المتميزة التى تلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء.

وتقوم استراتيجية البنك على تنمية ثقة العملاء من خلال تبسيط إجراءات العمل بالفروع، واتباع مبدأ “اعرف عميلك”، وإقامة تعاملات تقوم على المصداقية والشفافية الكاملة مع العملاء، بالإضافة إلى أسعار الخدمات التنافسية، فضلاً عن التصميم النموذجى للفروع والذى يعمل على ترسيخ هوية البنك ويدعم مكانته باختيار نموذج موحد لفروعه المختلفة والتى تمنح العملاء خصوصية في معاملاتهم، وتوفر لهم سهولة وسرعة أكبر في إنجازها.

هذا وقد أكد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة حرص البنك على تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء عن طريق شبكة فروعه المزودة بكافة التجهيزات الحديثة مثل نظام الاستدعاء الرقمىQueuing System الذى تم استحداثه بالفروع الجديدة لتوفير وقت العميل وتنظيم عملية الإنتظار داخل الفروع.

ومن الجدير بالذكر أن فروع البنك تقدم خدماتها للعملاء من سحب وإيداع وإرسال حوالات واستقبالها، بالإضافة إلى خدمات الصراف الآلي المتوفرة على مدار الساعة، وغيرها من كافة الخدمات المصرفية الأخرى التى يتميز بها بنك القاهرة.

كتب: أحمد الباز