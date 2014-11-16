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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات تحت تهديد السلاح بالعبور

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات تحت تهديد السلاح بالعبور ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات تحت تهديد السلاح بالعبور

أرشيفية

تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي من 3 أشخاص، تخصص في سرقتهم حقائب السيدات، تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء باستخدام دراجة نارية.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين وجود عدة بلاغات من مواطنين بسرقة حقائبهم من قبل 3 ملثمين يستقلون دراجة نارية بالعبور، وبالفحص تبين صحة البلاغات.

تم تشكل فريق بحث تمكن من ضبط المتهمين وهم “محمد.ع” 23 سنه عاطل، و”عبد الحكيم. ر” 21 سنه عاطل ، و”حسن. م”، وشهرته “اوكره” 21 سنه عاطل ، وبحوزتهم 3 أسلحة نارية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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