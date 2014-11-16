ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات تحت تهديد السلاح بالعبور

تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي من 3 أشخاص، تخصص في سرقتهم حقائب السيدات، تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء باستخدام دراجة نارية.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين وجود عدة بلاغات من مواطنين بسرقة حقائبهم من قبل 3 ملثمين يستقلون دراجة نارية بالعبور، وبالفحص تبين صحة البلاغات.

تم تشكل فريق بحث تمكن من ضبط المتهمين وهم “محمد.ع” 23 سنه عاطل، و”عبد الحكيم. ر” 21 سنه عاطل ، و”حسن. م”، وشهرته “اوكره” 21 سنه عاطل ، وبحوزتهم 3 أسلحة نارية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.