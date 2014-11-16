وزير الصحة: 8 مراكز جديدة لصرف “سوفالدي” ولا صحة لتأخر دفعات العقار من الشركة المنتجة

أعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، عن إدخال 8 مراكز جديدة لصرف عقار سوفالدى الخاص بعلاج مرضى فيروس سى ؛ تخفيفاً للضغط على المراكز التى يجرى الصرف فيها حالياً ، مشيرة إلى أن المراكز الجديدة التى سيتم بدء العمل فيها بالتوالى هى ” حميات قنا ، مركز كبد سوهاج ، حميات بنها ، حميات دمياط ، مستشفى الأحرار بالزقازيق ، حميات طنطا ، معهد كبد المحلة ، مستشفى شبين الكوم التعليمى بالمنوفية ” .

ونفت اللجنة القومية لمكافحة اللفيروسات الكبدية ما أثير عن تأخر دفعات عقار السوفالدى من قبل الشركة المنتجة ، مؤكدة على أن الرصيد الحالى من العقار الجديد 67 ألف و 926 جرعة و تكفى لعلاج 20 ألف مريض ، و قالت الوزارة أنه مع بداية شهر ديسمبر من العام الحالى سيتم توريد 50 ألف جرعة للوزارة ، ومع نهاية العام سيتم توريد 51 ألف جرعة أخرى من العقار ليبلغ إجمالى ما تم الحصول عليه خلال شهر ديسمبر 101 ألف جرعة ، و مع بداية العام الجديد سيتم توريد 55 ألف جرعة .

وأضحت اللجنة أنه بخصوص ما تردد عن تأخر مراكز العلاج فى الكشف على المرضى و متابعتهم فإن ذلك يرجع إلى أن معدل التردد اليومى لمرضى فيروس سى الجدد على جميع المراكز المختصة بالكشف على مرضى فيروس سى بأنحاء الجمهورية _ وهم 26 مركز _ يبلغ 7000 و 750 مريض جديد يومياً بالإضافة لمرضى المتابعة .

جدير بالذكر أن المراكز التى يجرى فيها حالياً صرف عقار سوفالدى هى ” معهد الكبد بالقاهرة ، مستشفى القاهرة الفاطمية ، مركز الكبد بكفر الشيخ ، مستشفى المنصورة الدولى ، مستشفى القبارى بالأسكندرية ” و فى الوجه القبلى ” مستشفى بنى سويف العام ، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط ، مركز الوليدى بأسيوط ” .

هذا ، وتناشد وزارة الصحة والسكان مختلف وسائل الإعلام التعامل بحذر مع الأمور المرتبطة بصحة الإنسان ، والرجوع قبل النشر إلى الجهة الرسمية المعنية بصحة الإنسان في مصر وهي وزارة الصحة والسكان ، حتى يتسنى التأكد من صحة المعلومة حفاظاً على الأمن العام وعدم انتشار الإشاعات التي تربك حياة المواطنين وتثير البلبلة والذعر في بعض الأحيان .