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التعليم: عزل الوزير لعدم وقف مدير الامتحانات كلام "غير مسؤول"

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التعليم: عزل الوزير لعدم وقف مدير الامتحانات كلام "غير مسؤول" التعليم: عزل الوزير لعدم وقف مدير الامتحانات كلام "غير مسؤول"
متحدث التعليم: ليس لنا مصلحة في تعطيل القرارات.. والتوقيت صعب

كتب : توفيق شعبان منذ 14 دقيقة

أكد محمد السروجي، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن ما يثار حول إمكانية تعرض الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، للوقف عن العمل والعزل من منصبه، لعدم تنفيذ قرار النيابة الإدارية بوقف محمود ندا، مدير الإدارة العامة للامتحانات، للتحقيق في وجود مخالفات مالية في كشوف مكافآت الثانوية العامة، كلام غير مسؤول وغير قانوني.

وقال السروجي، إن عدم تنفيذ قرار وقف مدير الإدارة العامة للامتحانات، جاء نتيجة لأن القرار الذي أصدرته النيابة الإدارية قضى بالتوصية للوقف عن العمل، ولم يصدر في هذا الشأن حكم من المحكمة.

وأوضح السروجي، أن توقيت إصدار قرار الإيقاف جاء قبل أيام من بدء امتحانات الثانوية العامة، والتي يشرف عليها بشكل مباشر "ندا"، موضحاً أن الوزارة تدرس كيفية التعامل مع هذه التوصية، خاصة أن توقيتها "صعب للغاية".

وأشار السروجي، إلى أن الوزارة أحالت الأمر للشؤون القانونية للتعرف على كيفية التعامل في ضوء احترام الوزارة لكل الهيئات والجهات القضائية، مع مراعاة المصلحة العامة في الظروف الحالية.

وأضاف السروجي، أن الوزارة توازن حالياً بين القرار الصادر وبين إدارة الامتحانات، مؤكداً أنه لا توجد للوزارة مصلحة في تعطيل أي أحكام، مشدداً أنه في حال صدور حكم قضائي نهائي يحق للوزارة الطعن عليه والاستئناف.

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