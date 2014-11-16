لكي تنجبي 3 أبواب لا تطرقيها: الدجل، العطارة، والجهل!

«سأخبرك عن وصفة سحرية من خلالها أنجبت بنت خالتي توأمين»، أنصحك باستخدام هذه العلبة الحمراء، أما زوجك فعليه بالعلبة الصفراء، لا أشك أن هناك عملاً قد مررتِ به وعليكِ برجل نملة و 5 ضفادع؛ لكي تنجبي!

تجد السيدة التي تعاني من عدم الإنجاب نفسها فريسة بين ثلاثة أبواب: الدجالين، العطارين، والجهلة. لذلك يدلك استشاري أمراض النسائية والتوليد بمستشفى الحمادي، والحاصل على البورد الأردني للنسائية والتوليد 1985 الدكتور عثمان عبدالرحمن العسلي على أعمال الدجال والعطار والجاهل.

أعمال الدجل

1- تشويه منظر البطن بالكي، وما يتبعه من آلام لتنشيط البويضات.

2- وضع صرة في المهبل عبارة عن قطعة من ملابس بالية تحتوي على أعشاب وتحمل كثيراً من الجراثيم التي سرعان ما تجد طريقها إلى الرحم ثم قناة «فالوب»، وتجويف البطن، مما يترتب عليه التهابات شديدة بالحوض.

3- الفحص الداخلي باليد أو بأدوات غير معقمة.

العطارة

1 - تقديم وصفات طبية من خلال تهريب بعض الأدوية غير المصرح بها من قبل وزارة الصحة، وتكون هذه الحبوب أو الكريمات غير معلومة المصدر، فتحدث التهابات جلدية؛ لأن منطقة المهبل أكثر مكان خصب لانتشار الجراثيم، وبالتالي حدوث التهابات للسيدات وللرجال أثناء المعاشرة، والتي يجب معالجتها قبل الشروع في علاج حالة تأخر الحمل.

2 - خلطات للشرب تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، فتحدث حالات إغماء بسبب الهبوط المفاجئ.

أعمال الجهل

1 - وضع مخدات تحت الظهر أو رفع المنطقة السفلية قد يحدث آلاماً حادة بالمنطقة السفلية.

2 - تسخين منطقة المبيض: بوضع «قربة دافئة» على هذه المنطقة؛ لتنشيط عمل البويضات.