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ضبط هارب من تنفيذ 32 حكما قضائيا ببني سويف

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ضبط هارب من تنفيذ 32 حكما قضائيا ببني سويف ضبط هارب من تنفيذ 32 حكما قضائيا ببني سويف

 

اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن بنى سويف

ضبطت مباحث تنفيذ الاحكام ببني سويف عاطل هارب من تنفيذ 32 حكما قضائيا بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، حيث تلقى الرائد محمد إبراهيم رئيس مباحث الفشن تلقي معلومات من أحد مصادره السريه تفيد تردد عيد. ح. م 30 سنة عاطل على منزله بمدينة الفشن والهارب من تنفيذ 32 حكما قضائيا عباره عن شيكات وايصالات امانه وتبديد وغيرهم حيث تصل مجمل هذه الاحكام الي حوالي 50 سنة سجن.

وبعد التأكد من صحة المعلومات تم إخطار اللواء زكريا أبو زينه مدير المباحث الجنائية ببني سويف الذي أمر بسرعة القبض عليه بادر النقيب حسام الريدي معاون مباحث الفشن لتنفيذ الاحكام علي رأس قوه الى منزل المتهم حيث تم ضبطه داخل منزله وتم اصطحابه لمركز شرطة الفشن واخطرت النيابات المختلفة لتنفيذ الاحكام.
> كما تمكنت حملة أمنية ببني سويف من ضبط  عاطلين  بحوزتهما 110 قرص ترامادول و2  كيلو بانجو بقصد الإتجار، والقت مباحث مركز ببا القبض على  شعبان نادي محمد حافظ  عاطل مقيم الفقاعي بدائرة المركز وبحوزته 2  كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار تحرر عن ذلك المحضر رقم 2014/5272 إداري مركز شرطة ببا و فيما القت مباحث مركز بنى سويف القبض على محمد حسني عبد الله  عاطل
> مقيم الدوية بدائرة المركز وبحوزته عدد 110 قرص ترامدول بقصد الإتجار، و تم تحرير  6749/2014 إداري مركز بني سويف وجاري عرضهما على النيابة.

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