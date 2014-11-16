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انتشار أمنى مكثف بمحيط جامعة عين شمس تحسبا لمظاهرات الإخوان

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انتشار أمنى مكثف بمحيط جامعة عين شمس تحسبا لمظاهرات الإخوان انتشار أمنى مكثف بمحيط جامعة عين شمس تحسبا لمظاهرات الإخوان

ارشيفية

كثفت قوات الامن إجراءاتها الأمنية بمحيط جامعة عين شمس منذ صباح اليوم، تحسبا لخروج تظاهرات الطلاب الغاضبة، لوفاة الدكتور طارق الغندور أستاذ الامراض الجلدية بكلية الطب بسجن طرة بعد تركه ينزف لمدة 6 ساعات بدون إسعاف لحالته، والتى دعت إليها حركة “طلاب ضد الانقلاب بالجامعة”.
> حيث تمركزت مصفحتان على بوابة الجامعة بالاضافة لـ3 عربات أمن مركزى على البوابة الرئيسية للجامعة.

فيما انتشر رجال المباحث بصحبة الأمن الإدارى لإحباط اى محاولات لتجمع الطلاب ويتولى أفراد شركة الأمن “فالكون” تفتتيش الحقائب الخاصة بالطلاب.

وتأتى تلك الإجراءات الامنية المشددة تزامنا مع انطلاق حملة “اهتم حياتك أهم” للتوعية بمخاطر امراض السكر والسمنة، والتى إتتحها الدكتور محمد الطوخى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم واطللاب والدكتور عبد الحى عزت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة والجمتع وشارك فيها جمعية العلمية الطبية المصرية الفرنسية، ممثلون عن المراكز والكليات المشاركة فى فعاليات الحملة ككلية الطب والصيدلة والتربية النوعية ومستشفيات الجامعة ومستشفى عين شمس التخصصى، ممثلون عن الجمعية المصرية لرعاية مرضى السكر.

المراسل: عمر إمام

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