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مكياج البشرة السمراء على طريقة ناعومي كامبل

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مكياج البشرة السمراء على طريقة ناعومي كامبل مكياج البشرة السمراء على طريقة ناعومي كامبل

الأحد 16-11-2014 15:49

تتميّز المرأة العربيّة ببشرتها السمراء الناعمة، لكن درجات اللون تختلف، من الحنطيّة إلى الزيتونيّة فالداكنة. وتتنوّع معها ألوان المكياج المناسبة للعين، إضافة إلى المستحضرات المتناسقة مع لون البشرة.

إليك الخطوات الأساسيّة، لاكتشاف لون بشرتك الحقيقي:
-نظّفي وجهك بمزيل الماكياج الخاصّ بك، ثم اغسليه جيّداً، واحرصي على ألا تضعي الكريمات أو المرطّبات.
-انتظري 15 دقيقة، كي ترتاح البشرة وتأخذ لونها الحقيقي.
-اجلسي تحت الضوء الطبيعي، بعيداً عن أيّ ظل قد ينعكس على وجهك.
-احملي قطعة قماش ناصعة البياض قرب وجهك، واكتشفي ما هو اللون الذي ينكعس على المرآة.
البشرة السمراء الداكنة: ينعكس الضوء على المرآة باللون البنّي.

إليك بالصور ناومي كامبيل اللتي تتميّز ببشرتها السمراء الداكنة.

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-تخلّصي من تفاوت ألوان الوجه

في أكثر الأحيان، صاحبات البشرة الداكنة يملن إلى أن تكون نغمة الجلد لديهن متفاوتة. بحيث أنّ الجبين داكن، في حين أنّ الوجنتين أفتح. للحصول على بشرة متماسكة، ننصحك بالتنويع بين درجة كريم الأساس وبودرة الخدود.
بودرة خدود " شيك فابريك 503" Cheek Fabric 503 من جيورجيو أرماني Giorgio Armani
كريم أساس " تان أيدول أولترا 24 إتش " TeintIdole Ultra 24H من لانكوم Lancome

- المكياج الداكن للعيون البنيّة

غالبيّة السيدات اللواتي لديهنّ بشرة داكنة، تكون عيونهنّ إما بنيّة أو عسليّة، وبالتالي فإنّ أفضل الألوان التي تناسبهنّ، ستكون الداكنة، كالأرجواني. إضافة إلى الألوان الذهبيّة والبرونزيّة، المناسبة للسهرات الخريفيّة.

-شفاه لامعة لإطلالة مشرقة

صاحبات البشرة الداكنة، عليهنّ الابتعاد عن التناقض في استخدام الألوان الشاحبة. فالألوان المشرقة تبقى أساسيّة لشفاه لافتة، مثل الخوخي والأحمر، إضافة الى اللون البرتقالي. ولملمّع الشفاه دور أساسي في إطلالة المرأة السمراء ، لما يمنحها من جاذبيّة مميّزة.
ملمع شفاه " روج ألور غلوس 15 سانسيبل" Rouge Allure Gloss 15 Sensible من شانيل Chanel.

 

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