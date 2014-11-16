القهوة والحبهان لبشرة كاملة الصفاء

بالطبع تعلمين "سيدتي" فوائد القهوة على البشرة، فهي تقوم بتفتيحها وترطيبها وتخلصيها من التجاعيد والسيلوليت أيضًا، كما تستخدم القهوة في شد البشرة وإزالة الجلد الميت بها في أبسط قناع مكون من (كمية من القهوة + بياض بيضة). أما عن طريقته فتتمثل في وضع القناع على وجهك حوالي ثلث ساعة حتى يجف على بشرتك مع غسل الوجه بالماء الفاتر. فهذه الطريقة البسيطة تعمل على تقشير البشرة وشدها وتخليصها من الجلد الميت.

أما عن بذور الحبهان فهي تتميز بفوائدها في تغذية البشرة، فالحبهان يحتوي على المعادن والفيتامينات كفيتامين A,B,C مع عنصر النياسين المغذي للبشرة، وزيت الالوفيرا الرائع لنضارة البشرة.

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فلمَ لا تمزجين هذين المكونين الرائعين معًا لتحصلي على أكثر أقنعة التجميل والنضارة والجمال فائدة لجسمك بأكمله؟؟!! إليك الطريقة التالية:

المكونات:

•حفنة من القهوة.

•بذور حبهان مطحونة.

•ملعقة زيت زيتون.

الخطوات:

1.قومي بمزج المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متماسك.

2.ضعيه على بشرتك حتى يجف وتشعري بشد البشرة.

3.اشطفي بشرتك بالماء الفاتر لتحصلي في الحال على بشرة صافية وهادئة.

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