أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

القهوة والحبهان لبشرة كاملة الصفاء

Google+ Print
القهوة والحبهان لبشرة كاملة الصفاء القهوة والحبهان لبشرة كاملة الصفاء

الأحد 16-11-2014 16:21

بالطبع تعلمين "سيدتي" فوائد القهوة على البشرة، فهي تقوم بتفتيحها وترطيبها وتخلصيها من التجاعيد والسيلوليت أيضًا، كما تستخدم القهوة في شد البشرة وإزالة الجلد الميت بها في أبسط قناع مكون من (كمية من القهوة + بياض بيضة). أما عن طريقته فتتمثل في وضع القناع على وجهك حوالي ثلث ساعة حتى يجف على بشرتك مع غسل الوجه بالماء الفاتر. فهذه الطريقة البسيطة تعمل على تقشير البشرة وشدها وتخليصها من الجلد الميت.
أما عن بذور الحبهان فهي تتميز بفوائدها في تغذية البشرة، فالحبهان يحتوي على المعادن والفيتامينات كفيتامين A,B,C مع عنصر النياسين المغذي للبشرة، وزيت الالوفيرا الرائع لنضارة البشرة.

قد يعجبك: بالفيديو: تدليك منزلي للحفاظ على شباب البشرة

فلمَ لا تمزجين هذين المكونين الرائعين معًا لتحصلي على أكثر أقنعة التجميل والنضارة والجمال فائدة لجسمك بأكمله؟؟!! إليك الطريقة التالية:
المكونات:
•حفنة من القهوة.
•بذور حبهان مطحونة.
•ملعقة زيت زيتون.
الخطوات:
1.قومي بمزج المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متماسك.
2.ضعيه على بشرتك حتى يجف وتشعري بشد البشرة.
3.اشطفي بشرتك بالماء الفاتر لتحصلي في الحال على بشرة صافية وهادئة.

 

سيعجبك أيضاً:

أقنعة الفراولة لمعالجة الهالات السوداء

ما لا تعرفينه عن صودا الخبز

عادات خاطئة تجنبيها في الصباح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»