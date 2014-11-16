أحمد حلمى .. الذى أضحكنا وأبكانا

كتب: مصطفى رضا

اضحكنا كثيرا بكلماته وأعماله الرائعة، احترم جمهوره وقدم لهم أرقى الأعمال، لم يبخل علينا قط برسم البسمة على أفواهنا، وأبكانا أحيانا ،ولكن تلك المرة أبكانا فعلا عندما كشف عن مرضه الذى كان يعانى منه منذ فترة، ولكن مرعاة لمشاعرنا لم يبح لنا قط إلا وقت إجرائه عمليه جراحية لإزالة ورم سرطانى بأحد مستشفيات أمريكا وتمت بنجاح وخرج بعدها ليمكث في العناية المركزة.

بالفعل من نتحدث عنه هو الفنان الإنسان “أحمد حلمي” الذى فاقت إنسانيته فنه، فعندما علم جمهوره صدم صدمة كبيرة وكأن أحد أفراد أسرته هو من أصيب وليس فنان عادي، حلمى أحترم وقدر جمهوره فكان على جمهوره أن يبادله ذلك الشعور وقت مايحتاج إليه، وليس جهور حلمى فقط من قلق عليه وحزن على مرضه ولكن عدد كبير من اصدقائه وزملائه فى مجال الفن وعلى رأسهم الفنانه شهيرة التى أهتمت جدا بمرض أحمد وكانت على إتصال به أو بزوجته الفنانه منى ذكى، وسرعان ما تقوم شهيرة بطمأنتنا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” الحمد لله حمداً كثيراً الذي شفاك وعافاك مما ابتلاك، حمداً لله علي سلامة الفنان المصري الرائع والغالي جداً في قلبي ونفسي.. أحمد حلمى.

وايضا نشرت شهيرة صورة تجمعها بحلمى وزوجته منى زكى يوم زفافهما وهما يرتديان ثياب العرس ، حيث كانت تقف بينهما، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

كما وجهت الفناه الكبيرة رسالة إلى حلمى قائلة: ” أثق في إيمانك بالله، في إرادتك وإصرارك وعزيمتك القوية في إنتصارك علي كل خبيث حمداً لله علي سلامتك أيها الإنسان والفنان الرائع أحمد حلمي”.

كما تمنى المطرب تامر حسني لحلمي عودته لأولاده وأهله من الولايات المتحدة الأمريكية بسلام، وقال “ألف مليون سلامة عليك يا حلمي وربنا يرجعك بالسلامة لأولادك وأهلك وكل اللي بيحبوك يا رب اشفي كل مريض”، ذلك حسب ماجاء عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي.

وقام ايضا المطرب تامر عاشور بالدعاء لحلمى عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلا: نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفى الفنان أحمد حلمى، ويعود إلى مصر فى أفضل حال.. أمين، وهو الآن فى فترة نقاهة وتم علاجه والحمد لله”.

كما قامت الفنانة زينة بنشر صورة قديمة على حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، لها وللفنان أحمد حلمي يجمعها معا وهو مأخوذ من مشهد من فيلمها “بلبل حيران” وعلقت عليها قائلة:”ربنا يتم شفاك على خير يا حلمي ويخليك لعائلتك ويرجعك بلدك بالسلامة قولوا أمين”.

بينما قالت الفنانه الكبيرة التى أدهشتنا جميعا عندما قالت فى تصريحات لإحدي الصحف أنها ومنذ أن علمت بخبر مرض الفنان أحمد حلمى، وهى تسعى للوصول له عبر الهاتف، كى تطمئن عليه وتسمع صوته، لكن محاولاتها كلها باءت بالفشل، ووجهت ناديه رسالها لحلمى قائلة فيها ”ياريتنى مكانك يا أحمد وتكون أنت سليم، أنت من فنانين مصر النابغين العباقرة، أنت من الفنانين اللى باخد منهم متعة واطمئنان وسعادة بعد مشاهدة أفلامهم، يارب تعود لبلدك مصر وأنت فى سلام وأمان، فأنت من الفنانين الذين تفخر بهم مصر”.

ومن جانب آخر قال الإعلامى محمود سعد، إنه أجرى اتصالا مباشرا بالفنانة منى زكى، زوجة الفنان أحمد حلمى، للاطمئنان على صحة حلمى وحالته الصحية عقب إجراء العملية الجراحية الأخيرة بأمريكا، وأضاف سعد عبر برنامجه ”آخر النهار”، الذى يعرض على قناة ”النهار”، أن منى زكى أكدت له أن حالة أحمد حلمى مستقرة وجيدة جدا، وأنه سيعود للقاهرة خلال أيام ليكون وسط عشاقه ومحبيه.

وفى سياق متصل قالت الفنانه شهيره عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أحب اطمن أصدقائي علي احمد حلمي–اتصلت بي صديقه مقربه أيضا من احمد حلمي وكانت قد اتصلت به باﻷمس وطمأنها انه قد أجري الجراحه وان الموضوع بفضل الله بسيط– وانشالله لن يحتاج الي جرعات كيماوي- أشكر الصديقه المشتركه التي طلبت مني ان اطمنكم علي نجمكم المحبوب – وترجع بالسﻻمه انشالله ياحلمي سالم غانم الي بلدك ومحبيك.

أما المنتج محمد العدل قال: “الحمد لله، أحمد حلمى بحالة صحية جيدة ربنا يرجعوا بالسلامة”، وعلق ا لشاعر أيمن بهجت ايضا مطمئننا على حلمي قائلا: ”أحمد حلمى زى الفل، تعب بسيط والله العظيم، راح لحاله الحمد لله وهيرجع مصر قريب”.

وأخيرا قال الفنان شريف منير ايضا على صفحته بـ”فيس بوك”: “أحمد حلمى بخير، وحلمى على اتصال بى هو ومنى وهو بخير الحمد لله، وعمل العملية ونجحت وحالته مستقرة جدا وراجع مصر قريب جدا بإذن الله فاطمئنوا”.

كما قامت معجبي الفنان القدير أحمد حلمي بالدعاء له دائما ونشر صوره والإعتذار له وطالبوا من الله أن يشفيه ويعيدوا آمنا سالما إلى بلاده.