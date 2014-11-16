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بالصور..طلاب مقاومة جامعة حلوان يجسدون عروضا للتعريف بأحداث محمد محمود

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بالصور..طلاب مقاومة جامعة حلوان يجسدون عروضا للتعريف بأحداث محمد محمود بالصور..طلاب مقاومة جامعة حلوان يجسدون عروضا للتعريف بأحداث محمد محمود

رصدت عدسات وكالة أنباء أونا، معرض صور دشنه طلاب حركة مقاومة جامعة حلوان، أمام الفصول و المعامل، تمهيدا و تذكيرا لاشتباكات محمد محمود التي نشبت بين متظاهرين و قوات الشرطة في نوفمبر عام 2011 بشارع محمد محمود و ميدان التحرير، وراح ضحيتها عشرات الشهداء.

وأقام الطلاب عروض مبسطة لتجسيد الأحداث في تلك الفترة عن طريق ترديدهم لعبارات ثورية و أشعار حماسية، وتعريفا لما حدث في تلك الفترة، و أسباب نشوب الاشتباكات بين الأمن و المتظاهرين.

والجدير بالذكر أن طلاب حركة مقاومة هم أحد الحركات الشبابية المكونة لجبهة طريق الثورة، ومن المقرر تنظيم عدة معارض و عروض “داتا شو” داخل الحرم الجامعي، استعدادا لإحياء ذكرى محمد محمود، الأربعاء المقبل.

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