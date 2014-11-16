بالصور..طلاب مقاومة جامعة حلوان يجسدون عروضا للتعريف بأحداث محمد محمود

رصدت عدسات وكالة أنباء أونا، معرض صور دشنه طلاب حركة مقاومة جامعة حلوان، أمام الفصول و المعامل، تمهيدا و تذكيرا لاشتباكات محمد محمود التي نشبت بين متظاهرين و قوات الشرطة في نوفمبر عام 2011 بشارع محمد محمود و ميدان التحرير، وراح ضحيتها عشرات الشهداء.

وأقام الطلاب عروض مبسطة لتجسيد الأحداث في تلك الفترة عن طريق ترديدهم لعبارات ثورية و أشعار حماسية، وتعريفا لما حدث في تلك الفترة، و أسباب نشوب الاشتباكات بين الأمن و المتظاهرين.

والجدير بالذكر أن طلاب حركة مقاومة هم أحد الحركات الشبابية المكونة لجبهة طريق الثورة، ومن المقرر تنظيم عدة معارض و عروض “داتا شو” داخل الحرم الجامعي، استعدادا لإحياء ذكرى محمد محمود، الأربعاء المقبل.