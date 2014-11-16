15 إطلالة أنيقة من حفل توزيع جوائز هوليوود



أقيم ليلة البارحة حفل توزيع جوائز هوليوود السينمائي في مدينة لوس أنجلوس، بحضور العديد من الممثلين والممثلات الذين تألقوا بإطلالات رائعة على السجادة الحمراء، وفي هذا الموضوع نلخص لك إطلالات الحضور بتفاصيلها.

بدت إطلالة الممثلة أنجلينا جولي Angelina Jolie أنيقة وجذابة باللون الأسود كالعادة بتصميم كلاسيكي ناعم من "Versace" نسقته مع سوار ذهبي جميل، وقد كان اللون الأبيض حاضراً في عدة إطلالات، منها: إطلالة ايملي راتاج كويسكي Emily Ratajkowski ببدلة أنيقة، وإطلالة فليسيتي جونز Felicity Jones بفستان بسيط.

من ناحية أخرى، اختارت الممثلة الشابة كريستين ستيوارت Kristen Stewart فستاناً قصيراً باللون الأبيض والفضي من "Chanel" باعتبارها الوجه الإعلاني للدار فبدت متألقة، واختارت زميلتها كيرا نايتلي Keira Knightley فستاناً باللون الأبيض كذلك من "Giambattista Valli"، أما الممثلة جوليان مور Julianne Moore فقد ظهرت بنفس اللون الأبيض بتصميم جميل من "Balenciaga"، وجمعت النجمة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez اللونين الأبيض والأسود بإطلالتها الأنيقة بفستان من زهير مراد.

وقد نافست الممثلة الآسيوية جينغ تيان Jing Tian أجمل نجمات هوليوود بإطلالتها الفضية الفخمة على السجادة الحمراء بفستان من "Dior".

شاهدي معنا أجمل 15 إطلالة من حفل هوليوود السينمائي في لوس أنجلوس، وأخبرينا برأيك.

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