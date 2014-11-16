نجاح مبهر لـ"ديكور" في مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة : أحمد عاشور تصوير : أبو العربي

شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أمس، عرض فيلم "ديكور" في المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وسط حضور مكثف، لمتابعة الفيلم من قبل جمهور البرنامج ومجموعة كبيرة من النجوم الذين تسابقوا على مساندة أبطال الفيلم.

وكان في مقدمة الحضور الفناناتين: لبلبة وكندة علوش، كما حضر الممثل مكسيم خليل، ومحمد كريم، وبسمة وزوجها السياسي عمرو حمزاوي في خطوة تنفي شائعة كانت قد ترددت مؤخراً حول انفصالهما.

وقبل العرض، صعد مخرج العمل أحمد عبد الله لتقديم كل فريق عمل الفيلم خلف الكاميرا، وسط ترحيب من الجمهور الذي ملأ المسرح الكبير عن آخره، ثم بدأ في تقديم أبطال العمل.

وبعض أنّ عرض الفيلم، نال نسبة تصفيق غير عادية، ليصعد الأبطال مرة أخرى على المسرح، حيث قال الفنان ماجد الكدواني كلمة فحواها، "أن الفيلم يكفيه نجاحاً هي نسبة الحضور الرهيبة التي جاءت لمشاهدة الفيلم والتي تحمل إشارة إليّ أن الفن عاد له جمهوره ومصر عادت لها حياتها".

أما حورية فرغلي فشكرت كل أبطال العمل على المجهود الرائع والعمل المميز كما شكرت الحضور.

وكذلك خالد أبو النجا الذي بدوره أكد أنه استمتع كثيراً بهذه التجربة المميزة وتمنى أن تحقق النجاح.

وأشاد عدد كبير من النجوم بالفيلم وبصنّاعه مثل لبلبة التي أبدت انبهارها بالفيلم، وقالت لـ"سيدتي نت"، إنه عمل جميل ومتكامل واستمتعت كثيراً بمشاهدته، أما كندة علوش، فاعتبرت أن العمل الرائع، مضيفةً: "بإذن الله سيحقق نجاح كبير عند عرضه جماهيرياً.

في حين أكدت الفنانة بسمة، أنّ الفيلم جعلها تعيش حالة رائعة وشعرت بسعادة كبيرة لمجرد مشاهدته لذا تتمنى النجاح الدائم لكل أبطاله والتوفيق على المجهود الكبير الذي بذلوه.

أما هاني عادل فقال في في تصريح لـ"سيدتي نت" إن شركته هي من قامت بتنفيذ الموسيقى التصويرية، مؤكداً أنه كان يرغب في تقديم موسيقى تجعل الجمهور يعيش الحالة الحالمة والأجواء القديمة التي نشتاق إليها جميعاً مضيفاً "أتمنى أن أكون قد نجحت في تحقيق هذا الهدف".