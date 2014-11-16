"أراب أيدول": خلاف حاد بين زوج أحلام وأحد المصورين بسبب شذى حسون وأنابيلا تبكي

لم تمر حلقة الأمس من "أراب أيدول" على سلام، حيث وقع خلاف حاد بين زوج أحلام مبارك الهاجري وأحد المصورين التابعين لمحطة "mbc". وفي التفاصيل وخلال الفاصل الإعلاني اقترب المراسل من أحلام وسألها عن خلافها الأخير مع شذى حسون، فرفضت الإجابة على السؤال. فلحق الهاجري بالمصور وطلب منه إعطاءه الـ"memory card"، متهماً إياه بافتعال المشاكل. وبعد أن رفض المصور طلبه، حمل الهاجري الكاميرا وكسرها وتسبب بـ"فكش" يد المصور.

إذاً، مشكلة جديدة تطال الفنانة أحلام، وعلم "سيدتي نت" أن المصور لن يسكت عن هذه الإهانة التي تعرض لها من زوج أحلام، ومن الممكن أن يتقدم بدعوى ضده على خلفية ما حصل.

بكاء أنابيلا

قبل بدء البث المباشر، فاجأ الدكتور نادر صعب زوج مقدمة البرنامج أنابيلا هلال بقالب حلوى يظهرها وهي تقدم البرنامج وذلك بمناسبة ذكرى زواجهما مع باقة ورود حمراء، وعزفت لها الفرقة الموسيقية أغنية "بين ايدي" للفنان ماجد المهندس. ومن شدة فرحتها انهمرت أنابيلا بالبكاء وقطعت قالب الحلوى وصفق لها الحضور وتمنوا لها السعادة الدائمة.

وعلم "سيدتي نت" أن "أنابيلا قالت لضيف الحلقة برنس الغناء ماجد المهندس أن هذه الأغنية أبكتها وسعدت بها كثيراً عندما عزفتها لها الفرقة الموسيقية، وهي من أشد المعجبين بصوته وإحساسه.

عساف يخطف الأضواء

خطف محبوب العرب محمد عساف الأضواء بحضوره حلقة الأمس، وتهافت الجميع لإلتقاط الصور معه من الحضور، ونادوا باسمه، وعساف موجود في بيروت بسبب قيامه بتوقيع ألبومه يوم الإثنين المقبل مع جمهوره في الفيرجن ميغاستور. كذلك ألقى جميع فريق "أراب أيدول" التحية على عساف وتحدثوا معه عن اشتياقهم لتلك الأيام التي كان فيها مشتركاً قبل أن يصبح نجماً، واستعاد عساف معهم أجمل ذكريات البرنامج.

خروج إيناس ومحمد

شكل خروج المصريين إيناس عز الدين ومحمد حسن صدمة لجمهورهما على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اعتبروا أن هناك ظلماً لحق بهما. وتساءل الكثيرون: "كيف يخرج مشتركان مصريان في وقت لازال هناك أصواتاً لا تستحق البقاء"؟

وكان محمد قد رفض البقاء في مكانه لغاية انتهاء البرنامج، إلا أن مدير المسرح طلب منه أن يلتزم بقوانين البرنامج، وبأنه أشرف على نهايته، كونه بدا واضحاً حزن محمد الشديد على خروجه في هذه المرحلة.

ولأول مرة تشاهد أحلام وهي تبكي وتأثرت كثيراً بخروج إيناس ومحمد، وعجزت عن الكلام، كونها كانت تعتبر إيناس ابنتها وهي التي اختارتها حينما لم تحصل على نسبة تصويت عالية من الجمهور.

"برنس" لم تحذف

استخدم مقدما البرنامج لقب "برنس الغناء العربي" لماجد المهندس، ولم يتم حذفه كما حصل من قبل مع بعض الفنانات الملقبات بـ"ملكة الإحساس" أو "ملكة المسرح" واستطاع ماجد أن يأخذ الجمهور في رحلة مليئة بالحب والرومانسية بصوته الراقي وحضوره، ونال المديح الكافي من لجنة التحكيم. كما قامت أحلام بدعوته على العشاء بعد انتهاء البرنامج في مطعم "السلطان" في منطقة عالية ونشرا بعض الصور على حساب أحلام على "إنستغرام".

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