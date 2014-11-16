دنيا باطمة تغني للإمارات

على الرغم من أنّ المطربة المغربية دنيا باطمة حاولت إخفاء انزعاجها، من عدم مشاركتها في ملحمة "المغرب المشرق"، التي أعدها الشاعر الكويتي مصعب العنزي، بمناسبة عيد العرش في المملكة المغربية، غير أن بعض اللقاءات الصحفية التي أجرتها أظهرت عدم رضا دينا عن عدم اختيارها للمشاركة في أغنية وطنية مهمة كهذه.

وأكثر ما أزعج دينا هو أنها من بين الأشخاص اللذين يقدّرون الوطن وتحب دائما أنّ تهدي جمهورها في أرضها الأم بعض الأغاني التي تتكلم عن وطنيته وتراثه.

وبعد اقصائها من مشروع العنزي، قررت دنيا الإنضمام إلى أوبريت "الوفا للإمارات"، والذي انطلقت في تسجيله خلال الأسابيع الماضية، حيث يشاركها بهذا العمل الفني كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة ديانا حداد،إضافة إلى عدد كبير من نجوم الوطن العربي.

وكان قد كتب كلمات الأوبريت الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، وأشرف على ألحانها موسى محمد، وحبيب إلياسي.

وفي سياق أخر، انتهت دنيا مؤخراً من تصوير أغنيتها الجدية "حبك عسل" على طريقة الفيديو كليب، حيث اختارت الفنانة نمط جديد سيدهش جماهيرها.