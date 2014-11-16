“مسابقة” لاختيار أفضل “طابور صباح” لمدارس جنوب سيناء

تنظم مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء لأول مرة مسابقة لاختيار افضل واحسن ” طابور” صباح على مستوى مدارس جنوب سيناء من حيث التنظيم والتمرينات الرياضية والاذاعة المدرسية وتحية العلم والنشيد الوطنى.

> وقد قرر السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء تشكيل لجنة برئاسة جلال سلام موجه عام التربية الرياضية بالتقييم على مستوى ادارات التعليم لاختيار افضل مدرسة بكل ادارة، والتصفية النهائية بين افضل 7 مدارس على مستوى الادارات التعليمية ، بحضور وكيل وزارة التعليم فى التصفية النهائية.

> وقد وضعت شروط المسابقة للتقيم على نواحى متعددة فى الطابور الرياضى من بينها اصطفاف التلاميذ والطلاب عن طريق النداءات صفا انتباه دورانات”، بالإضافة لإدخال صيحات رياضية ووطنيه أثناء النداء وقوة هذه الصيحات.

وأيضا لابد أن آداء التلاميذ لتمرينات رياضية لاتقل عن 7 دقائق وان تكون قوية ومنشطة لجميع أعضاء الجسم المختلفة مع تنويع التمرينات والتدرج من السهل للصعب وان تكون مناسبة لمرحلة التعليم و الظروف المناخية، علاوة على اذاعة مدرسية ثقافية متنوعة مشوقة.

> وأضاف جلال سلام موجه عام التربية الرياضية بجنوب سيناء ان هذه المسابقة سوف تبدا من اول شهر ديسمبر ، مشيرا الى ان المسابقة تنظيم لأول مرة بالمحافظة وأضاف سلام تم التأكيد من خلال شروط المسابقة على تحية العلم والنشيد الوطنى بحماس وان يكون مصحوبا بالموسيقى لنشيد بلادى، بالإضافة لحضور المدرسين وجميع العاملين لتابور الصباح ووقوف المدرسين امام فصولهم وارتداء مدرس التربية الرياضية للزى الرياضى.

> ومن جانبه أكد السيد سويلم وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء ان المسابقة تهدف لتنمية روح الولاء والإنتماء للطلاب والتلاميذ لوطنهم مصر وتحقيق الانضباط والتنظيم منذ بداية اليوم الدراسى مشيرا الى ان الانضباط المدرسى يبدا من تابور الصباح.