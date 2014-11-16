أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

“مسابقة” لاختيار أفضل “طابور صباح” لمدارس جنوب سيناء

Google+ Print
“مسابقة” لاختيار أفضل “طابور صباح” لمدارس جنوب سيناء “مسابقة” لاختيار أفضل “طابور صباح” لمدارس جنوب سيناء

تنظم مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء لأول مرة مسابقة لاختيار افضل واحسن ” طابور” صباح على مستوى مدارس جنوب سيناء من حيث التنظيم والتمرينات الرياضية والاذاعة المدرسية وتحية العلم والنشيد الوطنى.
> وقد قرر السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء تشكيل لجنة برئاسة جلال سلام موجه عام التربية الرياضية بالتقييم على مستوى ادارات التعليم لاختيار افضل مدرسة بكل ادارة،  والتصفية النهائية بين افضل 7 مدارس على مستوى الادارات التعليمية ، بحضور وكيل وزارة التعليم فى التصفية النهائية.
> وقد وضعت شروط المسابقة للتقيم على نواحى متعددة فى الطابور الرياضى من بينها اصطفاف التلاميذ والطلاب عن طريق النداءات صفا انتباه دورانات”، بالإضافة لإدخال صيحات رياضية ووطنيه أثناء النداء وقوة هذه الصيحات.

وأيضا لابد أن آداء التلاميذ لتمرينات رياضية لاتقل عن 7 دقائق وان تكون قوية ومنشطة لجميع أعضاء الجسم المختلفة مع تنويع التمرينات والتدرج من السهل للصعب وان تكون مناسبة لمرحلة التعليم و الظروف المناخية، علاوة على اذاعة مدرسية ثقافية متنوعة مشوقة.
> وأضاف جلال سلام موجه عام التربية الرياضية بجنوب سيناء ان هذه المسابقة سوف تبدا من اول شهر ديسمبر ، مشيرا الى ان المسابقة تنظيم لأول مرة بالمحافظة وأضاف سلام تم التأكيد من خلال شروط المسابقة على تحية العلم والنشيد الوطنى بحماس وان يكون مصحوبا بالموسيقى لنشيد بلادى، بالإضافة لحضور المدرسين وجميع العاملين لتابور الصباح ووقوف المدرسين امام فصولهم وارتداء مدرس التربية الرياضية للزى الرياضى.
> ومن جانبه أكد السيد سويلم وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء ان المسابقة تهدف لتنمية روح الولاء والإنتماء للطلاب والتلاميذ لوطنهم وتحقيق الانضباط والتنظيم منذ بداية اليوم الدراسى مشيرا الى ان الانضباط المدرسى يبدا من تابور الصباح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر