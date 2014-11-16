تجمهر العشرات من عمالة التشجير بالدقهلية للمطالبة بالتثبيت

تجمهر العشرات من العمالة المتدربة بمشروع حماية البيئة بأستخدام التشجيرالتابعه لمديرية الزراعة بالدقهلية ووزارة الزراعة وأستصلاح الأراضى للمطالبة بالتثبت وصرف رواتبهم المتأخرة والتى تجاوزت السبع سنوات .

> وأكد العمال اننا نعمل منذ اكثر من 15 عامل بأجر 40 جنية شهريا وانة من المفترض أننا نتبع مشروع حماية البيئة بأستخدام التشجيروطبقا للجنة الأنتاج الزراعى وأستصلاح الأراضى بمجلس الشورى بشأن تنقية الكشوف الخاصة بالعمالة المدربةتقسم الى ثلاث فئات وأننا 34531 متدرب تم تقسيمنا ويمكن تثبيتنا طبقا للاقدمية ولم يتم تثبيتنا حتى الأن .

وأضافوا أنه تم تثبيت مجموعه بديوان عام الوزارة وتم تركنا عندما ذهبنا عدة مرات لمقابلة المسؤلين فلا يوجد لنا سوى هذا الدخل البسيط وهو 40 جنية شهريا ولم نقوم بصرفهم منذ فترة كبيرة.